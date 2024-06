Alessio Cassandro morto sul cavalcavia del Ghisallo. Il ricordo dell’amica influencer: mettevi sempre prima gli altri, resterai nel mio cuore

Senago (Milano), 1 giugno 2024 – Aveva compiuto 38 anni lo scorso 20 febbraio Alessio Cassando, l’uomo travolto da Malpensa Shuttle diretto in aeroporto sulla rampa di via Sant’Elia che porta al cavalcavia del Ghisallo per cause ancora tutte da chiarire. Alessio viveva con la moglie a Senago in provincia di Milano, la sua auto è stata trovata vicino al luogo dell’incidente. Diplomato in ragioneria a Saronno, il 38enne era originario di Padula, cittadina della provincia di Salerno, dove vivono i suoi familiari e dove era molto conosciuto. I parenti sono partiti alla volta di Milano.

Ancora un mistero la tragedia di Alessio Cassandro morto sulla rampa del Cavalcavia del Ghisallo a Milano

Il ricordo dell’amica influencer

“A te che amavi il mare, a te che eri la persona più generosa che conoscevo, a te che prima c’erano gli altri, poi forse tu, sarai sempre nel mio cuore”, sono le parole dell’amica Chiara Rota che con Alessio aveva condiviso momenti importanti. Come quella volta ad aprile scorso che insieme avevano salvato padrone e cane finiti in acqua nello scolmatore a Senago.

La story su Instagram pubblicata dall'amica infuencer Chiara Rota

Chiara, personal trainer ed influencer, originaria di Bergamo ma che da qualche anno vive a Senago, si trovava a camminare vicino al canale scolmatore del Seveso, quando ha notato cane e padrone in difficoltà. Insieme ad Alessio che era con lei ad allenarsi nell’area verde si era accorta che l’animale era finito in acqua e subito dopo anche l’uomo che lo rincorreva nel tentativo di recuperarlo. Insieme i due amici avevano salvato entrambi da un probabile annegamento. Quel giorno la sindaca di Senago, Magda Beretta, sulla sua bacheca Facebook aveva fatto i complimenti a Chiara e Alessio per l’”eroico salvataggio”.

L’incidente

Sulla morte di Alessio Cassandro ci sono diversi punti da chiarire. Il 38enne forse era già a terra quando il Malpensa Shuttle diretto in aeroporto l’ha travolto sulla rampa di via Sant’Elia che porta al cavalcavia del Ghisallo alle 5.50 di venerdì 31 maggio. Il pm di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso: l’esame sul cadavere servirà a capire se l’uomo fosse già morto al momento dell’investimento o se fosse ancora vivo quando è stato travolto. I parenti di Alessio sono partiti da Padula per cercare di comprendere cosa è accaduto. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, dal malore, ad una possibile aggressione per rapina al gesto volontario