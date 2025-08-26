Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere quando lasciò morire la piccola Diana: la conferma in appello

Milano – La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato che Alessia Pifferi era capace di intendere e volere quando nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana, di appena 18 mesi. La seconda perizia psichiatrica, disposta su richiesta della difesa dopo la concessione di nuovi accertamenti nei confronti della donna di 38 anni, ha ribadito le conclusioni già emerse nel primo grado di giudizio.

Alessia Pifferi è stata condannata per l’omicidio volontario aggravato della figlia Diana di un anno e mezzo, lasciata a casa da sola per sei giorni e morta di stenti. La tragedia si consumò tra il 14 e il 20 luglio 2022, quando la piccola fu trovata morta per disidratazione nel suo appartamento milanese mentre la madre si trovava dal compagno in provincia di Bergamo (non il padre della piccola).

La nuova perizia

A fine febbraio nel processo d'appello, la Corte (giudici togati Caputo e Anelli), accogliendo l'istanza della legale Alessia Pontenani, avevano affidato il nuovo accertamento allo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, alla neuropsicologa Nadia Bolognini e al neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni. Nelle conclusioni della perizia, da quanto si è saputo, i periti, da quanto si è appreso, hanno individuato un disturbo della donna relativo al periodo dell’infanzia, ma che non ha influito, stando all’analisi, sulla capacità di intendere e volere.

Già durante il primo processo, l’ e sperto Elvezio Pirfo l’aveva ritenuta capace di intendere e volere. Tuttavia, la difesa aveva insistito per ottenere una nuova valutazione, sostenendo che l’imputata fosse affetta da un “grave deficit cognitivo” e che il quadro probatorio fosse “incompleto e lacunoso”.

Piena capacità mentale

La perizia di appello, affidata a tre esperti, ha invece confermato la piena capacità mentale della donna al momento del fatto. Secondo le ricostruzioni processuali, Pifferi aveva lasciato la piccola da sola già altre volte e i giudici di primo grado avevano stabilito nelle motivazioni che era “consapevole del rischio che la figlia potesse morire di stenti”. Il processo d’appello, iniziato il 10 febbraio 2025, dovrà ora valutare se confermare la condanna all’ergastolo per omicidio volontario aggravato pronunciata in primo grado.

Le prossime tappe del processo

Il 24 settembre, davanti alla Corte, ci sarà la discussione in aula degli esperti sull’esito degli accertamenti, alla presenza dei consulenti delle parti, e il 22 ottobre il processo d’appello potrebbe arrivare a sentenza. Col riconoscimento dell’assenza di vizi di mente, la donna rischia la conferma dell’ergastolo, se non le saranno concesse attenuanti.

“Se dichiarassero l’incapacità non ci crederei”, aveva commentato fuori dall’aula la sorella Viviana Pifferi, parte civile contro Alessia nel processo, assieme alla madre e nonna di Diana, rappresentate dall’avvocato Emanuele De Mitri.

L’altro filone del processo

Intanto, l’11 settembre si torna davanti al giudice dell’udienza preliminare per il procedimento, un filone bis del caso, a carico dell'avvocata Pontenani, di quattro psicologhe e di Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa, su una presunta attività di “manipolazione” per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia in primo grado e su un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito verso un “vizio parziale di mente”.