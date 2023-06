Alessandro Impagnatiello in carcere, il legale: ha detto dove si trova il coltello usato per uccidere Giulia

Ha detto di aver fatto tutto da solo Alessandro Impagnatiello, il trentenne in carcere a San Vittore per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Lo ha ribadito il suo legale, Sebastiano Sartori, che lo ha incontrato nel carcere di San Vittore. Una delle cose che devono accertare gli investigatori è l’eventuale presenza di un complice che potrebbe averlo aiutato a nascondere il corpo. “Lui lo esclude” ha tagliato corto l’avvocato Sartori. Per quanto riguarda l’arma del delitto, ovvero il coltello usato per uccidere Giulia “non l'ha buttato. Ha detto specificatamente dove sia” ha aggiunto il legale.

E probabilmente sulla ricerca della lama usata per uccidere la compagna si appunteranno le ricerche dei carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Milano che domani effettueranno un sopralluogo nell'abitazione di via Novella 14/A di Senago. È probabile che gli specialisti di via Moscova prendano in consegna tutte le lame presenti in casa, per poi effettuare i rilievi scientifici e stabilire quale di quelle sia stata utilizzata per colpire la donna. Proprio in vista degli accertamenti irripetibili in programma, la famiglia Tramontano ha nominato un legale, Giovanni Cacciapuoti del foro di Napoli Nord.

“È da valutare la sfera psicologica” di Impagnatiello ha aggiunto Sartori. “Penso che lo abbiano visto anche i muri. È sempre più lucido e ha preso coscienza” ha aggiunto il legale rispondendo “ma certo” alla domanda se abbia avuto un pensiero per Giulia.