Alessandro Impagnatiello in carcere guardato a vista: non ha più detto una parola su Giulia

Milano – Tranquillo senza mai nominare Giulia. Così, chi lo ha visto in questi giorni, descrive lo stato d’animo di Alessandro Impagnatiello in carcere. Il barman 30enne, arrestato per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza, è rinchiuso in una cella del quinto raggio di San Vittore.

L’uomo è guardato a vista dagli agenti della polizia penitenziari perché subito dopo la confessione del delitto e l’arresto aveva parlato della possibilità di suicidarsi come unico mezzo di pentimento. Nonostante quelle parole però, chi lo ha visto in questi giorni, lo descrive come tranquillo e in buona salute, in attesa dei prossimi passi dell’inchiesta. Impagnatiello in questa settimana passata dietro le sbarre non ha mai nominato la fidanzata uccisa.

In due ore di interrogatorio subito dopo l’arresto Impagnatiello non ha mai fatto alcun cenno di affetto per Giulia né mai citato Thiago. Era come se parlasse di qualcosa che era “successo” con una sorta di apatia.

Questo pomeriggio il barman incontrerà in carcere il suo avvocato Sebastiano Sartori per definire la linea difensiva da tenere in attesa dei prossimi passi dell’indagine. A San Vittore è arrivato oggi anche il noto criminologo forense Marco lagazzi.

Nella mattinata domani, martedì 6 giugno, gli uomini del Nucleo investigativo dei carabinieri e gli investigatori della Procura effettueranno un nuovo sopralluogo nell’appartamento di Senago dove Giulia è stata uccisa con due coltellate alla gola.

Importanti elementi si attendono anche dall’esame autoptico sul cadavere della donna, che verrà eseguito nella mattina di venerdì 9 giugno dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo.