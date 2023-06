Giulia Tramontano, delitto premeditato: “Alessandro Impagnatiello si è accanito sul corpo”

Senago (Milano) – Per gli investigatori, quello di Senago è stato un omicidio premeditato. Pianificato dal barman trentenne Alessandro Impagnatiello. "Indagini, chat e ricerche su internet" sarebbero lì a testimoniare, secondo il pm Alessia Menegazzo e il comandante provinciale dei carabinieri Iacopo Mannucci Benincasa, che l'uomo si è preparato all'ultimo incontro con Giulia Tramontano, cercando sul web ad esempio le modalità per disfarsi del corpo e di come bruciare un cadavere per farlo sparire o per renderlo irriconoscibile.

La premeditazione e l'alcol per dare fuoco

Stando a quanto emerso, con ogni probabilità il trentenne avrebbe deciso di uccidere la compagna quando ha saputo che quest'ultima aveva incontrato sabato pomeriggio la ventitreenne con cui lui aveva una relazione dal luglio dell'anno scorso, davanti all'Armani hotel di via Manzoni. L'omicidio sarebbe avvenuto in un lasso di tempo compreso tra le 19 e le 20.30. L'inchiesta, come emerso nel corso di una conferenza stampa in Procura, ha fatto emergere che Impagnatiello avrebbe versato alcol sul cadavere della fidanzata sia in casa che in un secondo momento nella cantina di pertinenza dell'abitazione di via Novella.

Le indagini

Quindi, il corpo è stato spostato più volte: il trentenne l'avrebbe messo prima nella vasca da bagno, per poi spostarlo nel box; infine, il trasporto sulla sua T-Roc fino al luogo isolato, dietro i garage di via Monte Rosa, dov'è stato rinvenuto la notte scorsa. "L'assassino si è accanito sul corpo", ha sottolineato Mannucci Benincasa. Le contraddizioni nel suo racconto si sono trasformate in gravi indizi di colpevolezza grazie al rapidissimo lavoro di riscontro da parte dei militari della Omicidi del Nucleo investigativo di via Moscova, coordinati dai colonnelli Antonio Coppola e Fabio Rufino. Sembra che nel corso dell'interrogatorio il trentenne abbia detto che la compagna si sarebbe colpita volontariamente con un coltello e che poi lui avrebbe afferrato la lama e l'avrebbe uccisa, ma si tratta di una versione ritenuta poco credibile.

Il provvedimento

Impagnatiello è stato sottoposto a provvedimento di fermo, che nei prossimi giorni dovrà passare il vaglio del giudice: ora si trova in cella a San Vittore. Le prime indagini sulla denuncia: un impulso decisivo per la soluzione-lampo del caso è stato dato anche dai carabinieri della stazione di Senago, guidati dal luogotenente Antonio Caretti, che dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno immediatamente avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire l'accaduto il prima possibile. Purtroppo, a quell'ora Giulia era già morta e non c'era alcuna possibilità di salvarla. Tuttavia, quell'intuizione si è rivelata determinante per incastrare il presunto assassino.