Legnano, 51enne preso a calci e pugni in testa al culmine di una rissa: è in gravi condizioni

Legnano (Milano), 27 agosto 2025 – Una violenta rissa, scoppiata per futili motivi e presto degenerata, che finisce con un uomo che resta a terra gravemente ferito e che ancora oggi versa in condizioni problematiche: è con le indagini che hanno fatto seguito all’episodio, accaduto nei primi giorni di agosto, che i carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati alla denuncia di tre persone per rissa e lesioni personali.

La denuncia riguarda l’uomo trovato a terra e che secondo la ricostruzione avrebbe dato il via all’alterco colpendo con una bottigliata in testa uno degli altri due denunciati, che avrebbero poi reagito picchiando violentemente l’uomo. L’episodio, accaduto lo scorso 4 agosto, ha avuto come teatro un locale pubblico nel quartiere di Mazzafame.

Bottigliata in testa

A dare il via alla rissa un cittadino albanese, residente nello stesso quartiere, di 51 anni: l’uomo, infatti, al culmine del contrasto nato poco prima avrebbe colpito il suo interlocutore con una bottigliata (la bottiglia era piena) in testa, provocandogli una profonda ferita. A quel punto la persona colpita e un amico di quest’ultimo (rispettivamente di 54 e 55 anni, di nazionalità italiana ed entrambi residenti nella zona) avrebbero reagito picchiando violentemente il 51enne con pugni e calci in testa anche quando l’uomo era ormai riverso a terra senza la possibilità di difendersi.

L’identificazione

L’uomo era stato portato poi in ospedale a Legnano e le sue condizioni di salute sono poi peggiorate, tanto che non sarebbe garantito il completo recupero. Le indagini dei carabinieri, partite subito dopo l’episodio, hanno condotto a identificare anche le altre due persone coinvolte nella rissa, già note alle forze dell’ordine. Tutti e tre i protagonisti sono stati dunque denunciati per rissa e lesioni personali.