Milano, accoltellato in strada: grave ragazzo del Salvador

Milano, 31 agosto 2025 – Un ragazzo di 23 anni originario del Salvador è stato portato questa notte intorno alle 4 all'ospedale Niguarda di Milano con una profondissima ferita da taglio a un gluteo.

L’aggressione mentre rientrava a casa

A quanto a riferito il giovane, portato in ospedale in gravi condizioni soprattutto per l'emorragia ma non in pericolo di vita, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, quando in via Stefanardo da Vimercate, nella zona di Gorla, vicino al naviglio Martesana, ha visto un gruppo di suoi connazionali, cinque o sei, che non conosceva ma con cui si è messo a parlare.

La discussione e l’accoltellamento

Forse anche complice l'alcol la discussione ha iniziato a farsi animata e quando lui si è allontanato è stato ferito con un coltello alla bassa zona lombare. Gli agenti del commissariato Villa San Giovanni, intervenuti sul posto insieme alla volante, stanno ora lavorando per accertare esattamente cosa sia successo e chi sia coinvolto.