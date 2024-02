San Valentino a Milano: le idee per celebrare la festa degli innamorati

Milano, 12 febbraio 2024 – A lume di candela, o anche no. Al ristorante oppure a casa. Davanti a piatti gourmet creati per l'occasione dagli chef o condividendo una pregiata box che custodisce sushi e sashimi: San Valentino è la festa degli innamorati e tanti programmano una cena romantica per celebrare l’occasione.

Ma non per forza si festeggia solo al ristorante: c’è chi preferisce affidarsi al delivery e chi preferisce un cocktail meno informale per celebrare l’amore. Ecco qualche idea per la cena di san Valentino a Milano.

Per festeggiare gli innamorati, da Gong Oriental Attitude in corso Concordia 8, ristorante di alta cucina orientale, il pastry chef Paolo Sistu con la titolare Giulia Liu e lo chef Guglielmo Paolucci, hanno ideato "Yin & Yang" un dolce simbolo dell'amore, che sarà in menù in limited edition per San Valentino e tutto il mese di febbraio.

"Yin & Yang” racconta l’armonia degli opposti tra note di cioccolato fondente, latte, lampone e aroma di tè nero. "Quest’anno abbiamo voluto dedicare alla festa degli innamorati un dolce speciale che fosse un augurio di felicità e di ritrovata pace - racconta la titolare - Nel nostro Yin & Yang, che si rifà all’antica religione taoista, i due gusti, però, restano separati in una fase iniziale perché vogliamo lanciare un messaggio: per unirsi e capirsi non bisogna rinunciare alla propria personalità, alla propria storia e al proprio passato. Il bianco e il nero si uniscono in un dolce abbraccio”.

Il divertimento, secondo Giulia Liu, sta nel mangiare le singole parti una per volta, per poi giocare a unirle per scoprire nuove sfumature di gusto nell’accostamento tra gli ingredienti: la dolcezza del cioccolato fondente incontra le note aromatiche del tè nero per raggiungere la componente più fresca del lampone e, ritornare, sul finale, alla del latte. L'amore è così, una danza di movimento che ha come apice l’unione, l’intesa e la pace tra le due metà.

Due menù speciali e la "Cupido Next Door", una stanza a tema per un brindisi speciale. La Terrazza Gallia, al settimo piano del luxury hotel di piazza Duca d'Aosta, si tinge di rosso e propone due menu realizzati dai fratelli Vincenzo e Antonio Lebano: un menù è disponibile al ristorante e uno al bar.

Scegliendo la proposta del ristorante, sarà possibile fare un percorso gastronomico composto da nove portate, che potrà essere accompagnato da "Coravin Love Pairing by the glass", una selezione speciale di vini al calice curata dell’head sommelier Paolo Porfidio.

Il dessert (con brindisi) è servito nella Sala Cupola, per l'occasione ribattezzata "Cupido Next Door", davanti ad un buffet di dolci del pastry chef Stefano Trovisi, che ha creato anche la monoporzione "San Valentino", a base di frutti rossi, acqua di rose e mandorla, disponibile tutto il giorno al Gallia Bar, anche per essere acquistata dagli ospiti esterni.

Per chi invece preferisce una serata più in stile aperitivo, al Terrazza Gallia Bar ( aperto dalle 18 alle 23) sarà disponibile un menù che comprende piatti sfiziosi e lo speciale dessert.

Se volete regalare al vostro partner una vera esperienza sensoriale, il ristorante Il Vizio, (via Ulrico Hoepli 6) propone piatti dalla doppia anima culinaria: sushi di altissima qualità e cucina italiana. Le due proposte permettono ai commensali di uno stesso tavolo di degustare contemporaneamente entrambi i menù, in una contaminazione di idee, sapori e filosofia gastronomica in grado di soddisfare i palati più curiosi.

Il ristorante propone la gift card "Regala un Vizio", utilizzabile al ristorante e anche per l’asporto. Il voucher è della durata di dodici mesi, può essere emesso sia in forma digitale che cartacea con una spesa minima di 100 euro, e c’è anche la possibilità di far recapitare direttamente il presente al destinatario.

A due passi dall'Arco della Pace, in corso Sempione, Locanda Sempione unisce i sapori della tradizione regionale ad elementi di innovazione. In occasione della sera di San Valentino, lo chef Tommaso Mandorino propone un menù dedicato: si inizia con il carpaccio di ricciola marinato con salsa ponzu, mango fermentato, avocado, gocce di stracciatella e petali di rosa.

A seguire, cuori di burrata e basilico, bisque di gambero rosso di Mazara, la sua tartare al lime e caviale di basilico. La portata principale è il filetto di ombrina con tartufo nero. Chiude il menù un cuore rosso di gianduia con terra di pistacchio, coulis ai lamponi e peperoncino habanero.

Nel ristorante dello chef Luca Natalini, nel cuore di Porta Romana, il menù è una lettera vergata a mano ogni giorno, come se fosse un messaggio. Per la cena di San Valentino, il menù dell'Autem prevede diverse portate da condividere: dal gambero rosso con panna acida e cerfoglio, all’astice poché e insalata, per continuare con la tagliatella di seppia e cremoso di patate, il canestrello gratinato e la tartare di pesce bianco con salsa olandese e caviale.

Unico delivery di cucina giapponese a Milano, con due punti vendita, quello storico in via Piero Della Francesca e quello appena inaugurato nella zona Sud di Milano, in via Lamarmora 36, Aji offre un romantico ed elegante menù, racchiuso in una preziosa box a due livelli, laccata e finemente decorata.

Una proposta ispirata al tema della condivisione e all’amore per il cibo, come vuole la tradizione del Sol Levante. È ideale per chi desidera festeggiare il giorno più romantico dell'anno a casa propria e ma senza rinunciare all'eccellenza. All’interno della box si trova il wagyu, proveniente direttamente dagli allevamenti giapponesi delle migliori Prefetture; la ricciola del Sud dell’Australia selezionata per la peculiarità della sua carne grassa e molto apprezzata anche in Giappone; la ventresca di tonno e il caviale Royal Oscietra.

Con consegna nella città di Milano tramite i rider di Aji o ritirabili presso la sede in via Piero della Francesca 17 – angolo via Agudio.

Se volete un San Valentino con panorama mozzafiato anche in città, il ristorante MiView (viale Achille Papa 30) situato al ventesimo piano del World Join Center, in zona Portello è il ristorante giusto.

Per la sera più romantica dell'anno propone un menù raffinato ideato dallo chef Christian Spagnoli e composto da sette portate ispirate alle più famose coppie della letteratura mondiale, per una cena all'insegna del romanticismo e con vista su tutta la città.

Da Al Mercato Steaks & Burgers la freccia di Cupido unisce un taglio di carne pregiato dal gusto intenso a uno dei long drink più conosciuti. Di qui la speciale proposta con protagonista un Filet mignon con demi glace ai lamponi e Porto, da degustare sorseggiando un calice di spritz a base di lamponi, ribattezzato My Valentine Spritz per l’occasione.

Piatto e cocktail, ordinati anche singolarmente, sono disponibili in tutte e tre le sedi dell’insegna.

Un menù esclusivo e una nuova collezione di gioielli sono disponibili fino sabato 16 febbraio, al ristorante Locale (via Domenico Cirillo), in zona Arco della Pace. Il ristorante che collabora unicamente con piccole aziende del territorio circostante e PLV Milano il brand meneghino di bijoux hanno pensato "Love Yourself", un menù pensato per nutrire il proprio corpo con ingredienti di qualità senza rinunciare al buon gusto.

Per l’occasione sarà possibile acquistare la collana “Amore in pillole". A unire le due realtà è la volontà di raccontare le eccellenze del Made In Italy: storie di valore e prodotti di qualità per far star bene le persone.

Se alla cena preferite qualcosa di meno informale e più sbrigativo, vi segnaliamo Element bar, il nuovo cocktail bar di via Carmagnola 9 dall'anima asiatica fortemente asiatica.

Il bartender è Massi Yu ha creato per il San Valentino "Dragon of love", un drink a base di tequila che verrà accompagnato per l'aperitivo dalla gustosa selezione di Dim sum, involtini primavera e edamame.

Si chiama "Dirty Lucrezia" il drink che propone il "Dirty bar" di viale Regina Giovanna, composto dal passion fluid (liquore al frutto della passione ) chartreuse gialla , cherry brandy, limone fresco e angostura infusa al peperoncino.