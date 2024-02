Gallerie d’Italia mon amour, biglietti scontati per innamorati

Gallerie d’Italia celebrano San Valentino ideando per il 14 febbraio un biglietto di coppia con due ingressi al costo di uno e in occasione della festa degli innamorati le sedi museali di Intesa Sanpaolo offriranno anche visite guidate legate al tema della passione e del romanticismo. A Milano dalle 15 alle 18,30 sarà possibile partecipare a “Gallerie mon amour“, percorso a tappe nelle sale del museo e alla mostra Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo. Il costo è di 5 euro a persona oltre il biglietto d’ingresso, senza bisogno di prenotazione. In questo modo si potrà visitare anche la mostra (in corso sino al 18 febbraio) dedicata a Maria Callas (nella foto) attraverso le foto dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo. Archivio che conserva 1.500 fotografie di Maria Callas - tra negativi e stampe vintage - che ritraggono la grande soprano in occasioni pubbliche e private in un arco cronologico che segue gli anni più significativi ed intensi della sua carriera.