San Valentino a Milano, 5 luoghi per il bacio più romantico

San Valentino a Milano: nella metropoli Lombarda esistono alcuni luoghi ideali dove le coppie possono passeggiare e scambiarsi un bacio con tanto di foto in occasione della festa degli innamorati del 14 febbraio 2024. Sono luoghi ‘instagrammabili’, come si dice adesso, riferendosi al canale social diffuso tra i giovani dove si pubblicano foto, e che offrono dunque una cornice romantica ideale.

Innamorati a Milano

Innamorati a Milano, di Memo Remigi, è un classico delle canzoni evergreen. Non è proprio un inno alla città: il cantautore In questo brano del 1974 affermava che è possibile innamorarsi anche a Milano, anche se si tratta di un luogo dove non c’è niente, solo tanta gente: “Sapessi com’è strano Sentirsi innamorati A Milano / Senza fiori, senza verde, Senza cielo, senza niente / Fra la gente, tanta gente / Sapessi com’è strano /Darsi appuntamenti A Milano /In un grande magazzino / In piazza o in galleria / Che pazzia”.

Dunque ecco 5 luoghi dove darsi appuntamento a Milano se si è innamorati. Si tratta di luoghi liberamente fruibili, ideali per vivere un momento romantico.

La celebre fiaba della Sirenetta, e le statue che caratterizzano il ponte pedonale creano subito l'atmosfera giusta, anche perché all'interno di uno splendido luogo che è vero e proprio polmone verde della città, come Parco Sempione.

E quindi possibile passeggiare lungo i viali e raggiungere, sul Naviglio di San Damiano, la passerella pedonale in ferro battuto, caratterizzata da quattro sirenette in ghisa ai due estremi , considerate elementi di buon auspicio per una storia d'amore.

È uno dei punti più caratteristici e fotografati nella zona dei Navigli, perché offre un bello scorcio di Milano sui canali d'acqua in una zona molto frequentata per la movida. In particolare, al tramonto, i riflessi dell'acqua contribuiscono a rendere il il ponte, intitolato alla poetessa Alda Merini nel 2019, un luogo ancora più romantico: è il momento giusto in cui scambiarsi un bacio.

Giardini della Guastalla

Risalenti al 1555, i giardini della Guastalla, nati per volere di Paola Ludovica Torelli, contessa della Guastalla, sono ideali per passeggiare tra 12mila metri quadrati di alberi secolari, cespugli di rose e aiuole fiorite. Pur essendo nel cuore di Milano, con accesso da via della Guastalla e da via Francesco Sforza, si tratta di un luogo tranquillo con panchine e tanti angoli ideali dove trascorrere la giornata di San Valentino. Anche se la scenografia ideale per una foto ricordo è la peschiera barocca, grande vasca con balaustre in pietra e ringhiera in ferro, formata da due terrazze, circondata da fiori.

Nel quartiere di Brera, dietro la celebre pinacoteca, c'è un orto botanico creato nel 1775 per volere dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria ma che era già stato in precedenza orto per i padri Gesuiti. L'ingresso è libero e all'interno è possibile passeggiare nel giardino di 5000 metri quadrati dove si trovano molte specie botaniche rare, trapianti arbusti e fiori. L’occasione giusta per scegliere il proprio albero, scattare una foto, e poi scrivere le proprie iniziali virtuali sull'immagine prima di postarla sui social.

La piccola collina che sale a spirale fino alla vetta , è un po' come toccare il paradiso. Quale luogo migliore dunque per una coppia di innamorati per un ‘giro’ al Parco del Portello? Il luogo, realizzato nel 2012 su un’area dismessa di 35mila mq della casa automobilistica Alfa Romeo, è più periferico rispetto agli altri: si trova nella zona nord ovest di Milano con accesso libero da via Don Luigi Palazzolo e da via Alcide De Gasperi. Ma la suggestione del percorso a spirale e la possibilità di ammirare la città dalla cima della collina valgono sicuramente la menzione tra i cinque luoghi ‘al bacio’, dove trascorrere il giorno di San Valentino a Milano. Fonte: Yes Milano