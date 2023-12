Milano, albero di Natale realizzato con 66 botti di whiskey: ecco dove e cosa rappresenta

Milano, 14 dicembre 2023 – Per la prima volta in Italia, è stato installato (e acceso) a Milano il Jack Daniel’s Holiday Barrel Tree, un albero di Natale alto 7 metri e realizzato con 66 botti Jack Daniel’s, quelle originali in cui maturano il classico Old N.7 e tutti i whiskey della linea Jack Daniel’s. Fino a martedì 2 gennaio, nel piazzale esterno della Fondazione Riccardo Catella (al Bam - Biblioteca degli Alberi di Milano) nel quartiere di Porta Nuova, il Jack Daniel’s Holiday Barrel Tree si illumina al calar del sole con luci sfavillanti e decorazioni.

L'iconico spirit brand, una delle più antiche distillerie degli Stati Uniti, quest'anno ha scelto di celebrare le feste condividendo proprio nel capoluogo lombardo la speciale tradizione di Lynchburg (cittadina del Tennessee che è sede della storica Jack Daniel’s Distillery) di posizionare l'albero natalizio in un luogo simbolo della città. Un albero di Natale davvero originale, imponente, ricco di fascino e frutto di una lavorazione dettagliata, da ammirare (e da fotografare!) realizzato in collaborazione con Max Up.

Jack Daniel’s colora il Natale di Milano anche con ghirlande, luci, vetrofanie che colorano una pensilina in largo Cairoli (fino al 18 dicembre) e i tram speciali che porteranno in tutta la città il messaggio dell’azienda "I bei momenti sono rari, trattali come meritano", fino al 31 dicembre. Nel frattempo sui canali social ufficiali del brand (Facebook e Instagram) circolano campagna di sensibilizzazione sul senso delle feste made in Jack: Festeggia appassionatamente, bevi responsabilmente.