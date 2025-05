Temporali, grandine e rischio nubifragi: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e dove

Tirate fuori l'ombrello e l'impermeabile perché è in arrivo una nuova ondata di maltempo. Poi, però, farà (finalmente) capolino l'estate. Almeno per un primo assaggio in vista del solstizio (il 21 giugno) che segnerà l'ingresso ufficiale nella stagione che segue la primavera.

Dopo un weekend di cielo azzurro e sole, la settimana inizia con il bel tempo e temperature gradevoli. Solo qualche velatura di nubi alte, più consistenti dal tardo pomeriggio. Ma tutto questo precede un peggioramento atteso già da domani, martedì 20 maggio, a causa dell’avvicinamento di una depressione di origine atlantica. La mattinata vedrà ancora qualche raggio di sole in pianura, ma su Alpi e Prealpi la nuvolistà aumenterà, con i primi locali rovesci. Dal pomeriggio il maltempo irromperà quasi ovunque, in Lombardia, con pioggia, temporali e possibili grandinate. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi. Situazione simile anche per mercoledì 21 e giovedì 22 maggio.

Venerdì 24 maggio, al mattino ancora instabilità con nuvole e rovesci, ma in via di esuriemnto. Tendenza al miglioramento nel corso della giornata con schiarite via via più ampie. Dal 28 maggio, l'estate inizierà a farsi sentire fino ad esplodere nella prima decade di giugno.