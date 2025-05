Temporali forti sulla Lombardia, allerta gialla dalle 6 del 20 maggio. Le province coinvolte

Milano, 19 maggio 2025 – Le previsioni del tempo l’avevano detto: dopo un primo assaggio di caldo quasi estivo, è in arrivo una nuova ondata di maltempo, a causa dell’avvicinamento di una depressione di origine atlantica. Per questo per la giornata di domani, martedì 20 maggio, è stata emanata un'allerta gialla per un rischio idro-meteo a partire dalle 6 e fino a mezzanotte. Ma sarà dal pomeriggio che il maltempo irromperà quasi ovunque, in Lombardia, con pioggia, temporali e possibili grandinate. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi. Situazione simile anche per mercoledì 21 e giovedì 22 maggio.

Per quanto riguarda l’allerta meteo di domani, si prevedono condizioni d’instabilità per il transito di un vortice depressionario. Fin dalla notte deboli precipitazioni sparse, tendenti a divenire a tratti più intense nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio temporalesco con maggiore probabilità tra la tarda mattinata e la prima serata; i nuclei temporaleschi tenderanno muoversi da sud verso nord.

L’allerta per ora riguarda tutta la parte meridionale della regione. Dalla serata fenomeni meno frequenti ed intensi, in graduale esaurimento a partire dalle Zone Occidentali. Limite delle nevicate in montagna intorno a 2500 metri. Rinforzi del vento a tratti, in prevalenza dai quadranti orientali sulla Pianura, dai quadranti meridionali sui rilievi ma tendenti a ruotare da nord a fine giornata.