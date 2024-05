Meteo Lombardia: week-end tra pioggia e sole. Breve tregua, ma attenzione: da martedì cambia tutto un’altra volta

Milano – Che sia finalmente giunto il momento della vera primavera? In realtà, sebbene il quadro meteo generale per la Lombardia sia in miglioramento, non dovremmo essere di fronte a un cambio di marcia deciso. Dopo i due giorni di piogge intense, che hanno causato non pochi problemi in tutta la regione, da oggi fino a tutto il week-end potremo tirare un parziale sospiro di sollievo. Per la prima parte della giornata di oggi, venerdì 3 maggio, le piogge saranno assenti sulla Lombardia. Ma attenzione: tra pomeriggio e sera potrebbero tornare le precipitazioni (in particolare sui settori pedemontani, alpini e prealpini) in concomitanza dell'approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Francia, che potrà favorire un flusso umido occidentale o sudoccidentale. Piogge deboli o rovesci sparsi che si potranno verificare anche in modo irregolare nella giornata di sabato 4 maggio. Per vedere un po’ di sole dovremo attendere la coda del fine settimana: domenica 5 maggio e lunedì 6 maggio le condizioni meteo saranno prevalentemente stabili. E le temperature? Dimentichiamoci il gelo anomalo delle ultime settimane ma anche il caldo (altrettanto anomalo) di inizio aprile: le minime si aggireranno intorno ai 10° e le massime non supereranno i 20°. Il quadro generale di bel tempo è destinato a mutare repentinamente: già martedì 7 maggio sarà possibile un temporaneo peggioramento associato ad una depressione in traslazione sulla Francia.

Ma partiamo dalle previsioni giorno per giorno per il week-end, dal bollettino meteo di Arpa Lombardia

Oggi venerdì 3 maggio

Stato del cielo: in pianura transito di velature nel corso della giornata, in serata aumento della nuvolosità; in montagna da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni: deboli possibili nella notte sul nordovest, in attenuazione ed esaurimento al mattino; dal tardo pomeriggio deboli anche a carattere di rovescio sui settori pedemontani e prealpini, non esclusi in serata in locale estensione anche alla

pianura. Neve oltre 2000 metri. Temperature: minime in calo, massime in rialzo. In pianura minime tra 6 e 9 °C, massime tra 19 e 22 °C. Zero termico: a circa 2200 metri, in rialzo dal pomeriggio a 2500 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali o a tratti in rinforzo da sud in Appennino e Oltrepò Pavese, in montagna deboli da nord.

Domani sabato 4 maggio

Stato del cielo: in pianura irregolarmente nuvoloso con schiarite in serata salvo transito di velature, in montagna da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con nubi più compatte sui settori alpini. Precipitazioni: in pianura orientale deboli possibili nella notte, quindi assenti; in montagna deboli o molto deboli al più sparsi nel corso della giornata. Neve oltre 2000 metri. Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 10 °C, massime intorno a 20 °C. Zero termico: tra 2200 e 2500 metri. Venti: in pianura in rinforzo da sud in serata sulla parte sudoccidentale altrove deboli, in montagna deboli da nord o in rinforzo in Valchiavenna.

Meteo sabato 4 maggio (bollettino meteo Arpa Lombardia)

Domenica 5 maggio

Stato del cielo: in pianura sereno o al più velato fino alla tarda mattinata, quindi irregolare formazione di nubi basse dal pomeriggio; in montagna addensamenti al mattino sui rilievi di confine, in estensione nella seconda parte della giornata anche alla fascia prealpina e in intensificazione in serata. Precipitazioni: assenti in pianura, deboli possibili sui rilievi nel pomeriggio. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico: tra circa 3000 e 3200 metri. Venti: in pianura deboli a tratti moderati da ovest o sudovest sulla parte sudoccidentale e Appennino nel pomeriggio, in montagna deboli da sud.