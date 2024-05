Pioggia battente in Lombardia: quando finirà? La data della svolta e quanto durerà. Le previsioni meteo

Milano – Quando arriverà la primavera? Dopo settimane nel segno del grande gelo e del maltempo, l’inizio della settimana aveva dato qualche illusione con un lunedì-martedì soleggiato e con temperature finalmente miti. Un’illusione durata poco dal momento che il primo maggio sulla regione è stato segnato da un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulla regione. Le piogge nella giornata della Festa dei lavoratori sono state dapprima deboli poi più insistenti. Un trend confermato anche per la giornata di giovedì 2 maggio, con forti precipitazioni sulla regione, almeno fino al pomeriggio. Ma quando arriverà l’atteso (e si spera duraturo) miglioramento? Qualcosa dovrebbe cambiare già con il week-end: sabato 4 e domenica 5 maggio saranno nel segno di un graduale miglioramento delle condizioni meteo sebbene all'insegna della variabilità, con temperature massime in graduale risalita in pianura.

Ecco le previsioni meteo giorno per giorno a cura di Arpa Lombardia.

Oggi giovedì 2 maggio

Stato del cielo: ovunque nuvoloso. Precipitazioni: moderate diffuse sin dalla notte e persistenti fino al tardo pomeriggio, più consistenti in pianura anche a carattere di rovescio o isolato temporale, quindi in attenuazione ed esaurimento in serata sui settori meridionali di Regione. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 18 °C. Zero termico: in calo a circa 2200 metri o in lieve calo in serata. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali o da sud in Appennino, in montagna deboli da sud.

Le previsioni meteo sulla regione per venerdì 3 maggio (da bollettino meteo Arpa Lombardia)

Domani venerdì 3 maggio

Stato del cielo: nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio temporanee schiarite più probabili in pianura, seguite da nuovi annuvolamenti in serata. Precipitazioni: deboli sparse o diffuse al mattino sui rilievi e parte della pianura, in attenuazione ed esaurimento dal pomeriggio salvo in serata possibili deboli in attivazione a ovest. Temperature: minime stazionarie massime in lieve rialzo. Zero termico: in rialzo a circa 2200-2500 metri. Venti: in pianura deboli a tratti moderati occidentali, in montagna da nord e in possibile rinforzo in Valchiavenna.

Le previsioni meteo in Italia: il quadro generale

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la presenza di due fasi meteorologiche nella settimana, la prima perturbata fino a venerdì, poi una seconda fase decisamente più soleggiata e calda nel weekend. Due le perturbazioni, la prima già arrivata dalla Spagna e con un carico di pioggia verso Sardegna, regioni tirreniche del Centro e soprattutto Nord-Ovest. Tra Piemonte e Valle d'Aosta cadranno anche più di 100 mm di pioggia con la quota neve piuttosto alta, oltre i 2200 metri. Sul versante adriatico, al Sud e su parte del Triveneto le condizioni saranno variabili, ma anche soleggiate. Giovedì 2 arriverà la perturbazione numero 2: la bassa pressione scenderà velocemente dalle Isole Britanniche portando un calo delle temperature e fenomeni piu' diffusi al Nord; anche il Nord-Est, infatti, sarà coinvolto da piogge e temporali, il Centro Italia resterà con gli ombrelli aperti e qualche pioggia arriverà anche tra Campania e Calabria tirrenica. Da venerdì la perturbazione numero 2 si sposterà verso l'Albania e arriveranno delle schiarite sul fianco occidentale, seppur con qualche fenomeno ancora previsto al Sud e sul Triveneto. Il weekend sarà decisamente più bello, seppur con qualche incertezza primaverile: un passaggio di aria instabile al Nord provocherà, infatti, qualche veloce temporale sabato specie tra est Lombardia, Alpi e Prealpi centro-orientali e pianure adiacenti. Al Centro-Sud toccheremo invece nuovamente i 24-27 C con prevalenza di sole.