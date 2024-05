Pioggia e vento a Milano, alberi caduti nella Bergamasca: il Seveso raggiunge la soglia di guardia

Con un’allerta meteo diramata in otto regioni d’Italia, l’ondata di maltempo sta toccando anche la Lombardia. Nella notte forti piogge si sono registrate a Milano e in diverse zone della Lombardia, mentre nella Bergamasca le raffiche di vento hanno fatto cadere alcuni alberi, uno dei quali ha bloccato la strada tra i comuni di Gromo e Valgoglio (la via è stata riaperta in poche ore). Il maltempo durerà almeno fino a venerdì.

Intorno alle 4 di notte, la Protezione civile del capoluogo ha comunicato che il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione. Coloro che si trovano nelle zone allagabili sono invitate a proteggere i locali al piano strada, mettere al sicuro l'automobile, fare attenzione durante l’attraversamento di ponti e sottopassi, non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua e stare lontano dagli argini.

Su Facebook, l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli ha scritto che “non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30 millimetri di pioggia tra l’1.00 e le 4.00. Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli. Il Lambro in via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2.00 a 1.95 alle 4.30 ed ora è stabile. Anche il Seveso è salito in maniera repentina giungendo a via Valfurva a Niguarda a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo. Le perturbazioni si muovono da sud-est verso Milano, ed ora siamo in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi”.