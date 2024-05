Maltempo, forte pioggia nel Legnanese: l'Olona fa paura

Nerviano (Milano), 2 maggio 2024 - Le piogge diffuse di queste ore hanno gonfiato il letto del fiume Olona la cui portata è aumentata vistosamente durante la giornata odierna.

A Nerviano è allerta per il fiume che sta sfiorando il ponte a ridosso del comune con un aumento esponenziale dell'altezza rispetto alla giornata di ieri. Le correnti dai settori meridionali spinte dalla bassa pressione in evoluzione a Ovest delle Isole Britanniche, hanno creato perturbazioni con rovesci e temporali.

L'ondata di piena si sarebbe però conclusa verso le 13,20 con l'apice a Castellanza dove il livello ha toccato quota 165 cm. Più basso a monte con Fagnano e Castiglione a 145cm.

A Nerviano il fiume ha però una strettoia in centro ed il livello si è pericolosamente alzato in queste ore.

Secondo il centro geofisico Prealpino di Varese, venerdì tratti nuvoloso al mattino con piovaschi e rovesci. Via via soleggiato, ma ancora possibilità di locali temporali. Temperature massime in aumento.