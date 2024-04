Meteo: la vera primavera (finalmente) in Lombardia, tra sole e caldo improvviso. Ma quanto durerà? Non molto

Milano – Da un’atmosfera autunnale a un clima da quasi estate: sarà repentino il cambio meteo sulla Lombardia. Dopo le festività pasquali con temporali, violente grandinate, raffiche di vento e perfino neve sulla regione sono giorni di instabilità. A partire dalle prossime ore, però, la Lombardia inforcherà una marcia decisa, grazie all’anticiclone nordafricano in espansione in maniera decisa sul Nord d’Italia per la prima volta nel 2024. Cosa significa? In arrivo bel tempo. Ma anche un caldo anomalo per il periodo stagione. E quanto durerà?

Partiamo dalle previsioni, tratte dal bollettino di Arpa Lombardia. Domani, venerdì 5 aprile graduale espansione di un promontorio anticiclonico con ingresso di aria più mite e temperature massime in aumento. Il fine settimana in arrivo sarà stabile e caldo per il periodo, anche se con qualche velatura. Lunedì 8 aprile il tempo sarà poco nuvoloso o velato, con locali foschie in pianura fino al mattino. Precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento. Attenzione, però: dalle prime ore di martedì 9 aprile è previsto l’ingresso di una saccatura atlantica sul Mediterraneo porterà tempo più perturbato anche in Lombardia.

Domani venerdì 5 aprile

Stato del cielo: velato ovunque, con irregolare nuvolosità bassa al mattino tendente a dissiparsi nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 7°C e 9°C, massime tra 18°C e 21°C. Zero termico: in progressiva risalita, a 3600 metri in tarda serata. Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli dai quadranti meridionali o a regime di brezza, con locali rinforzi sull'Appennino. Altri fenomeni: possibili locali foschie in pianura alla notte e al primo mattino.

Sabato 6 aprile

Stato del cielo: velato o al più poco nuvoloso per locali addensamenti fino al primo mattino e dalla sera. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime intorno a 8°C, massime intorno a 21°C. Zero termico: in risalita fino a 4200 metri in tarda serata. Venti: deboli dai quadranti occidentali in pianura, meridionali in montagna; nelle valli a regime di brezza. Altri fenomeni: in pianura possibili foschie o locali nebbie fino al primo mattino.

Effetto “Narciso” anche sulla Lombardia”

“A differenza degli anticicloni nordafricani che si 'gonfiano’ verso l'Italia da maggio in poi, 'Narciso’ regalerà condizioni di benessere biometeorologico: ci sarà il sole, avremo temperature vicine ai 30 gradi, ma il tasso d'umidità e soprattutto le minime saranno sempre molto gradevoli. In altre parole si starà bene, durante il weekend e probabilmente per almeno una settimana” dice Andrea Garbinato, meteorologo del sito IlMeteo.it. "Nel weekend il sole sarà dominante ovunque: unica nota negativa l'aumento record delle temperature in montagna con lo zero termico che schizzerà oltre i 4200 metri, come avviene a luglio.

Complici le tonnellate di neve fresca (anche rossa) delle festività pasquali, il pericolo valanghe salirà ancora di più sulle Alpi: il caldo fonderà la neve creando lame d'acqua altamente instabili. Prudenza! Dal punto di vista termico, come detto, registreremo picchi estremi di 30 gradi da Nord a Sud: mediamente le massime saranno comunque intorno ai 24-26 gradi, ma specie sulle regioni meridionali, su Emilia, Trentino Alto Adige, fondovalle alpini della Lombardia e zone interne della Toscana il forte riscaldamento solare aprilino favorirà un anticipo d'estate”.