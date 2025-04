Meteo Milano e Lombardia, nuvole e pioggia ma nell’uovo di Pasqua potrebbe esserci una bella sorpresa

Milano, 13 aprile 2025 - Prepariamoci a una settimana non esattamente indimenticabile sotto l’aspetto meteo ma per Pasqua è Pasquetta c’è una, per ora prematura, speranza che il cielo sopra la Lombardia sia un po’ meno bigio.

Il quadro generale

E al via infatti una lunga fase di maltempo. “Tornano le correnti atlantiche foriere di nuvole e piogge e il fenomeno - spiegano gli esperti di 3Bmeteo - in Lombardia si intensificherà lunedì specie sulle pianure. A seguire il maltempo proseguirà anche nei giorni successivi a causa di una circolazione depressionaria “bloccata” ad Ovest dell'Italia che insisterà per molto tempo”. E non è finita qui perché “ anche per Pasqua il tempo rimarrà probabilmente instabile anche se una previsione è per ora prematura. Le temperature diminuiranno nei valori massimi ma non farà particolarmente freddo per la prevalenza di correnti meridionali”. Insomma nell’uovo di Pasqua potremmo trovare un clima gradevolmente primaverile anche se per ora è solo una tendenza non una certezza

Il meteo in Lombardia

“Cambio del regime meteorologico - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - e tempo prevalentemente nuvoloso o coperto. Condizioni di bassa pressione con p recipitazioni diffuse all'inizio della prossi ma settimana su gran parte della regione, e temperature massime in calo”.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì 14 aprile 2025

Molto nuvoloso.Pioggia diffusa debole o moderata. Temperature minime e massime stazionarie.

Martedì 15 aprile 2025

Tempo simile ai giorni precedenti, molto nuvoloso con precipitazioni diffuse.

Mercoledì 16 aprile

Prevalentemente nuvoloso e le precipitazioni interesseranno gran parte della Lombardia.

Aspettando Pasqua

La tendenza meteo per il resto della settimana di Pasqua è ancora incerta, ma gli ultimi aggiornamenti indicano la possibilità di ulteriori perturbazioni fino a Giovedì Santo, con piogge intermittenti. Da venerdì 18 aprile, le proiezioni mostrano uno scenario più stabile: un possibile miglioramento del tempo con maggiore variabilità primaverile, ma senza l’arrivo di nuove perturbazioni importanti.

Il weekend di Pasqua