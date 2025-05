Cosa fare nel week end del 16, 17 e 18 maggio a Milano e in Lombardia: tempo di festival e gusto

Milano e la Lombardia si preparano a vivere, da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025, un fine settimana denso di appuntamenti, tra festival urbani, rassegne culturali, eventi all’aperto e celebrazioni gastronomiche. Dai prati della Biblioteca degli Alberi, dove torna Bam Circus con i suoi spettacoli sospesi tra cielo e terra, ai borghi affacciati sul Po, che ospitano la Grande Festa del Fiume, il weekend si apre all’insegna della scoperta, del gioco e del divertimento. Nelle città si festeggia la Giornata Internazionale dei Musei con aperture straordinarie serali e visite speciali, mentre la natura fiorisce e accoglie.Non mancano le suggestioni del Giappone, le riflessioni su scienza e cibo a Mantova con il Food&Science Festival, e il fascino delle esibizioni aeree sul lago con il Garda Air Show. Tra mercatini, sagre enogastronomiche dedicati a piatti gourmet, sport all’aperto e spettacoli per famiglie, non resta che scegliere cosa fare in un fine settimana primaverile che invita a vivere le giornate all’aperto.

Domenica si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, con aperture straordinarie e percorsi inediti. La Pinacoteca Ambrosiana anticipa i festeggiamenti con un’apertura serale sabato 17 maggio, dalle 18 alle 19.30, con biglietto ridotto. Nello stesso orario sarà accessibile anche la Cripta di San Sepolcro: un unico biglietto da 3 euro consentirà la visita di entrambe le sedi, acquistabile in loco o sul sito ufficiale dell’Ambrosiana.

Le Gallerie d’Italia propongono un itinerario dedicato al dietro le quinte della conservazione delle opere d’arte, offrendo uno sguardo sul lavoro silenzioso e prezioso di restauratori e curatori. Al Museo Archeologico, una guida accompagna i visitatori in un percorso che mette in relazione reperti antichi e realtà contemporanea, riscoprendo il passato con occhi nuovi.

Il 17 maggio, il Mudec ospita una giornata interamente dedicata al Festival Internazionale di Poesia di Milano, accogliendo scuole, associazioni e case editrici per riflettere sul potere evocativo della parola. Sempre in questo fine settimana, la Fabbrica del Vapore fa spazio al Festival della Ceramica, dove 38 artisti da tutta Italia espongono le loro opere tra workshop e dimostrazioni dal vivo.

All’Idroscalo, il Remira Market torna domenica nella zona Tribune con bancarelle dedicate a riciclo, sostenibilità e artigianato. A fare da sfondo, la Gara interregionale di canoa kayak velocità anima le acque con atleti provenienti da Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

A teatro, diversi spettacoli affrontano con originalità i temi della vita quotidiana e delle emozioni umane. Supermarket. A Modern Musical Tragedy, in scena al Teatro Fontana, racconta in chiave ironica la frenesia del fare la spesa, tra canzoni, coreografie e riflessioni sulle dinamiche sociali. Al Teatro Elfo Puccini, la compagnia Les Moustaches propone I cuori battono nelle uova, pièce sull’esperienza della gravidanza, interpretata da tre attrici in attesa. Il Teatro Carcano ospita invece le Serate d’autore, il 17 e 18 maggio, con una serie di quadri coreografici che intrecciano danza, musica e narrazione per esplorare il legame tra esseri umani e natura.

Per le famiglie, il Museo Poldi Pezzoli apre le porte domenica con Missione museo: il mistero dell’archeologo, un’attività ludica per bambini alla scoperta delle opere e degli ambienti storici. Alle Gallerie d’Italia, sabato è in programma Il teatro dei materiali, laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni per sperimentare con il corpo e i materiali artistici in modo teatrale e creativo. Il Teatro Martinitt ospita lo spettacolo L’amore delle 3 melarance, una fiaba per bambini dai 4 anni in su. Nel cuore di Milano, la Biblioteca degli Alberi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con Bam Circus, il festival dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada. Tra danzatori sospesi, trampolieri, clown, parate musicali e scuole di circo, l’atmosfera del parco si carica di stupore e leggerezza. Accanto, il Bosco Verticale attira visitatori in cerca di relax sui prati, mentre in un altro angolo della città, Villa Mozart, con la facciata ricoperta d’edera, evoca il fascino di un “bosco verticale” d’altri tempi.

Tra gli appuntamenti sportivi, domenica si corre la Mezza Maratona del Naviglio, lungo un tracciato di 21 chilometri immerso nel verde della Martesana. Per chi preferisce distanze più brevi, si può partecipare alla LionsTen da 10 chilometri o alla LionsFour da 4 chilometri, entrambe non competitive.

Venerdì al parco Biblioteca Sempione è possibile prendere parte a una sessione di Taiji, la pratica orientale che unisce movimento, meditazione e respirazione, aperta a partecipanti di ogni età.

Il fine settimana è anche occasione per scoprire il talento degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Da venerdì a domenica, il Piccolo Teatro Strehler ospita le coreografie classiche, neoclassiche e contemporanee proposte dai giovani danzatori.

La sera di sabato si balla a Mosso con Disco Exotica, dj set a ingresso libero che unisce house, disco, funky e tropical. Venerdì alla Scighera, il pianista Valentin Barray accompagna il pubblico in un viaggio musicale tra danze intime e coinvolgenti. Domenica, infine, il Blue Note dedica una serata a Jimi Hendrix con un tributo speciale: la Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano, accompagnata da Giovanni Falzone e Alessandro Usai, interpreta i brani più iconici del chitarrista statunitense.

Dal 16 al 18 maggio, il Parco Goisis di Bergamo accoglie una nuova edizione della Festa Pugliese, evento dedicato ai sapori e alle tradizioni del sud Italia. Accanto agli street chef con piatti pugliesi dolci e salati e a una selezione di birre artigianali, saranno presenti banchi di prodotti enogastronomici da acquistare. Il programma musicale propone due serate di pizzica curate dal Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da, in scena venerdì 16 e sabato 17 alle 21.30, e un laboratorio di danza tradizionale previsto per domenica 18 alle 18. L’ingresso è gratuito, con orari di apertura fissati per venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30. Per ulteriori informazioni tipicoeventi@gmail.com o contattare il numero 392 8582486.

Domenica 18 maggio, come ogni terza domenica del mese (escluso settembre), torna a Bergamo Alta il Mercantico in città. Il mercatino dell’antiquariato si snoda tra piazza Cittadella e il passaggio Torre di Adalberto con numerose bancarelle dedicate a libri, stampe e oggetti da collezione, insieme a proposte di vintage e modernariato. Si consiglia di contattare gli organizzatori per eventuali variazioni.

Nel fine settimana dal 16 al 18 maggio 2025, Gorle ospita lo Street Food Festival, in programma lungo via Roma. Per tre giorni sarà possibile gustare una selezione di specialità, tra arrosticini, hamburger, panini gourmet, fritti, patatine e dolci tipici. L’offerta gastronomica sarà accompagnata da musica dal vivo: venerdì 16 si esibirà la Pezza Band con un tributo agli 883, sabato 17 la band The Rocker proporrà un repertorio di classici del rock anni Ottanta, mentre domenica 18 sarà la volta della Karaoke Night. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà venerdì dalle 17 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24. Per informazioni, è possibile contattare il numero 351 5852780.

Sabato 17 maggio, alle 21, il Castello di Pagazzano ospita l’ultimo appuntamento della rassegna “Musica Antica in Castello”, organizzata dall’associazione Arte del Pizzico. Il concerto “Per ogni sorta di strumento musicale” offrirà un’ampia panoramica sulle sonorità antiche, grazie all’impiego di strumenti storici. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Prosegue infine fino al 23 maggio a Mezzago, nella cornice di Palazzo Archinti, la 65ª edizione della Sagra dell’Asparago Rosa. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Mezzago, celebra la primavera con un ricco calendario di eventi, tra ristorazione, spettacoli, mostre e laboratori. Il ristorante della Pro Loco, fulcro dell’iniziativa, propone piatti a base di Asparago Rosa ed è aperto giovedì e venerdì dalle 19.30, il sabato sempre dalle 19.30 e la domenica dalle 12. La sagra, recentemente insignita del marchio “Sagra di Qualità” promosso da Unipli, rappresenta una vetrina di rilievo per la promozione delle eccellenze locali e delle iniziative solidali del territorio.

Dal 12 al 18 maggio, infine, il borgo di Covo ospita la decima edizione di Culturalmente Festival, rassegna dedicata all’arte urbana, alla musica, al circo-teatro e alla cultura gastronomica. Il momento simbolico dell’edizione è l’inaugurazione del decimo murales in via Trieste, realizzato dall’artista torinese UfoCinque, in programma domenica 18 maggio alle 11.30.

Dopo il successo delle edizioni passate, torna l’Air Show del Garda con l’attesa esibizione delle Frecce Tricolori. L’evento si svolgerà sul lungolago Cesare Battisti, a Desenzano del Garda, con ingresso gratuito, e vedrà la giornata di sabato 17 maggio riservata alle prove generali, mentre lo spettacolo principale animerà il cielo sopra il Benaco domenica 18 maggio dalle 10.30 alle 12.30. In programma le esibizioni di elicotteri della Guardia di Finanza, acrobazie aeree di Paolo Pocobelli, Francesco Fullin, Andrea Pesenato e il sorvolo di Tornado e F-35 del 6° Stormo di Ghedi, fino al gran finale con i MB 339 PAN delle Frecce Tricolori. Torna la StraBrescia, storica corsa e camminata cittadina giunta alla sua 38ª edizione. L’evento, con partenza alle 9 dal Palazzetto Polivalente di via Collebeato, propone tre percorsi da 7, 14 e 19,5 chilometri. Organizzata per la prima volta dal Comitato Territoriale UISP di Brescia, con il supporto del Centro Bresciano Down, la manifestazione conferma la propria vocazione sociale e sportiva. La quota di partecipazione è di 10 euro e l’area di partenza offrirà servizi completi tra cui docce, spogliatoi, ristoro e info point.

Prosegue al Castello Oldofredi di Iseo la rassegna “Iseo: voce in musica”, serate dedicate alla sperimentazione e all’ascolto della voce come strumento artistico. Le serate, organizzate dall’associazione culturale Disparsi, prevedono un’introduzione tematica, l’esibizione e un momento di incontro informale con gli artisti, accompagnato da un aperitivo curato dal Birrificio Curtense di Passirano. Il 18 maggio “La voce come orchestra” di Boris Savoldelli e il 24 maggio “Le voci, la collettività” di J & The Hot Four. L’ingresso è gratuito.

Il pesce di lago è protagonista della dodicesima edizione di “Garda con Gusto”, a Toscolan Maderno, rassegna enogastronomica che coinvolge otto ristoranti del territorio in un percorso dedicato alla cucina gardesana. L’iniziativa propone menù tematici a base di prodotti locali come trota, salmerino, cavedano, persico, sarde e luccio, accompagnati da olio extravergine e vini del Garda. Partecipano Osteria Nonna Irene, Il Cortiletto, Rustichel, Halleluja, Belvedere, Cavallino 10, La Cucineria e Cantinone, ciascuno con una propria proposta dedicata.

Ha preso il via con la mostra “In-Between (Infra)” di Barbara Bernardi la nuova edizione di Bienno Borgo Artisti 2.0, progetto di residenza artistica e arte diffusa che trasforma il borgo camuno in uno spazio espositivo a cielo aperto. Il 10 maggio ha inaugurato anche Fucina in Cloud, prima mostra collettiva di arte contemporanea digitale in Val Camonica. A concludere la rassegna sarà Bienno Borgovisioni, festival del cortometraggio con proiezioni, mostre di videoarte, performance e degustazioni in programma questo week end

Piazza Tredici Martiri a Lovere sabato e domenica ospita la Fiera di Primavera, con una selezione di circa venti stand dedicati ai prodotti enogastronomici del territorio.

Tre giorni di musica dal vivo, dj set e street food per il SangioFest, in programma in via Rudiano 33 a Chiari.

“Franciacorta in Fiore” a Bornato torna da venerdì a domenica con la sua rassegna floreale nata per promuovere il territorio attraverso la scoperta di piante e fiori, con esposizioni e iniziative nei giardini e nei borghi della zona.

Il parco del Lungo Po Europa sarà il fulcro de La Grande Festa del Fiume Po, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio. L'iniziativa, pensata per valorizzare la natura e l’ecosistema del grande fiume, il patrimonio culturale e le tradizioni locali, rientra tra le tappe ufficiali del progetto regionale “Il cuore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026”. Sabato 17 il party ufficiale della manifestazione, gratuito e aperto a tutti. Sabato e domenica sarà attiva un’ampia area con street food, mercatini di autoproduzioni e handmade, attività per bambini come il laboratorio creativo “Crea il tuo pesciolino” e il battesimo della sella con gite in carrozza. Tra i momenti musicali, le esibizioni itineranti di Stefano Bastia sabato e della band Random 75 domenica. L’area Elettronica Fantastica ospiterà workshop, performance artistiche e attività olistiche, con momenti di meditazione, yoga, tai chi, danze estatiche, letture energetiche, trattamenti con oli essenziali, henné, pittura live, attivazioni energetiche e performance sonore. Tra gli ospiti in consolle, sabato sera si alterneranno Beppe Loda e Uabos, mentre domenica saranno protagonisti Carloalberto e Peak Nick. Lo spazio sarà animato anche da Cremona Bricks Expo, con un’area bimbi interattiva e un torneo di scacchi. Sabato alla Canottieri Leonida Bissolati momenti di nuoto, canottaggio, camminata e bicicletta, dimostrazioni di ultimate frisbee e kung-fu vietnamita. Domenica sarà la volta della ginnastica dinamica militare. La sezione benessere “Confluenze Armoniche” prevede camminate metaboliche, riflessologia, yoga della risata, yoga nidra e attività ludiche legate al linguaggio non verbale, mentre per tutta la durata della festa sarà attiva l’area itinerante del Tour della Salute. In collaborazione con il Museo di Storia Naturale e il Gruppo Naturalisti Cremonesi, le GEV – Guardie Ecologiche Volontarie accompagneranno il pubblico in escursioni nel Parco del Po e passeggiate presso la Lanca Bosconello e la Lanca Livrini. Sabato è in programma una passeggiata botanica guidata da Fabrizio Bonali e un ascolto guidato del canto degli usignoli con Bassano Riboni. Domenica sarà proposto anche uno spettacolo per bambini del Mago Beru su natura e alimentazione. Il fiume sarà protagonista anche grazie alle crociere a bordo del battello Mattei, in partenza ogni giorno da Cremona verso l’Isola Serafini con tre turni pomeridiani e uno mattutino domenica. Le prenotazioni sono disponibili sul sito cremonacrociere.com. A completare l’offerta, i tour in bicicletta organizzati da Beega lungo l’itinerario Cremona–Isola Serafini, con partenza domenica alle 14.30.

Presso la Fiera di Cremona si svolgerà Japan Show 2025, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio dalle 10 alle 19. L’evento è dedicato alla cultura giapponese, con workshop, laboratori, seminari e una selezione di prodotti tipici. Domenica alle ore 12 è previsto l’intervento dello chef Hiro, che presenterà il suo nuovo libro “Ichigo Ichie. La via della felicità”. I biglietti sono disponibili online. Non mancheranno specialità gastronomiche come sushi, sashimi e ramen. Dimostrazioni e incontri su discipline come kendo, sumo, judo e aikido, accompagnati da spiegazioni sui valori spirituali e rituali che le caratterizzano. Una sezione espositiva sarà dedicata all’arte del bonsai e del suiseki, mentre altri spazi illustreranno le tradizioni artistiche del Giappone, dalla ceramica alla calligrafia. Saranno inoltre disponibili materiali e informazioni su viaggi, studio della lingua, letteratura e manga, oltre al ritorno del Koi Show, esposizione internazionale con sedici varietà di carpe koi e approfondimenti sui laghetti ornamentali.

Nella serata di sabato 17 maggio, Crema e Cremona partecipano alla Notte europea dei musei con aperture straordinarie e iniziative culturali. A Crema, il Museo Civico rimarrà aperto fino alle 23.30 e proporrà la mostra Depositi esposti. Egittomania, dedicata all’influenza dell’antico Egitto nell’arte di Luigi Manini e Antonio Rovescalli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0373 256414 e 0373 257161.

A Cremona, l’offerta culturale coinvolgerà vari spazi museali. Al Museo Civico è previsto un percorso tra arte e musica con la visita guidata Alza il volume! alle ore 20, su prenotazione e riservata a giovani e adulti dai 14 anni, a cui seguiranno dalle 21.15 visite libere ogni mezz’ora con interventi musicali eseguiti da musicisti del Conservatorio Monteverdi. Tra le sale coinvolte, la Sala del Cinquecento, San Domenico e le collezioni del Novecento, abbinate a brani di Telemann, Bach, Händel, Turina e altri compositori.

Il Museo Archeologico sarà aperto gratuitamente dalle 17 alle 23. Alle 21 è previsto un dj set con aperitivo nel cortile, intitolato Questa città non ha più pareti, a cura di Arcipelago e Glide Society. Nella stessa serata sarà possibile partecipare a City Escape Cremona - Duello per la libertà, un’esperienza ispirata al mondo delle escape room.

Il Museo di Storia Naturale proporrà alle 21 un laboratorio per bambine e bambini dai 4 anni intitolato Abitare poeticamente i luoghi, mentre alle 22 è prevista una visita guidata alla mostra Visioni d’infanzia, curata dal Settore Politiche Educative del Comune di Cremona. Al Museo del Violino alle ore 21 si terrà il concerto Bach e il suo tempo dell’Ensemble Diderot. Dalle 22.30 alle 00.30 sarà inoltre visitabile la mostra Voilà, curata da Tapirulan. Il Museo Diocesano resterà aperto fino alle 23, con ultimo ingresso previsto per le 22.30. Le Colonie Padane ospiteranno due appuntamenti legati alla natura, promossi in collaborazione con il Museo di Storia Naturale. Alle 17 si svolgerà una passeggiata botanica guidata da Fabrizio Bonali lungo le sponde del Po. Alle 21 Bassano Riboni condurrà una guida all’ascolto del canto degli usignoli, con prenotazione suggerita via mail all’indirizzo museo.storianaturale@comune.cremona.it.

Infine, domenica 18 maggio a Casalmaggiore si terrà Giocainbici aspettando il Giro d’Italia, una gimkana gratuita per bambini dai 5 ai 15 anni organizzata dall’ASD Gioca in Bici Oglio Po in collaborazione con la Pro Loco. Il ritrovo è previsto alle 9.30 in piazza Garibaldi, con inizio delle attività alle 10. I partecipanti, con biciclette proprie o messe a disposizione dagli organizzatori, potranno affrontare percorsi di abilità sotto la guida di tecnici riconosciuti dalla Federazione Ciclistica Italiana. L’iniziativa, che mira a promuovere l’uso della bicicletta e il rispetto delle regole stradali, prevede un gadget per i primi cinquanta iscritti e un rinfresco a buffet per tutti.

Il 17 e 18 maggio 2025 Como accoglie la settima edizione del Festival Bellezze Interiori: giardini storici, cortili privati e luoghi carichi di memoria si apriranno ai visitatori, offrendo un percorso che intreccia natura, cultura, musica e arti visive, con l’intento di valorizzare il patrimonio architettonico e ambientale attraverso esperienze immersive. Il programma prende il via sabato 17 maggio alle 9.30 con una sessione di risveglio mattutino tra Qi Gong e Tai Chi nei giardini dell’Istituto Sacra Famiglia in via Alighieri. Nello stesso orario, la Cappella della Santissima Trinità ospiterà visite accompagnate da momenti musicali d’organo, aperte fino alle 12.30. Alle 10 nel cortile della Pinacoteca Civica, il Vuguv Taiko Duo condurrà il pubblico in un viaggio sonoro tra le percussioni e le atmosfere del Giappone. Alle 11 in via Guanella, presso Casa Nazareth, si terrà un omaggio musicale a Jannacci e ad altri grandi cantautori, seguito alle 12 da un aperitivo. Alle 13.30, il giardino di Palazzo della Rienza ospiterà un evento dedicato alla gelsibachicoltura, con degustazione di prodotti a base di more di gelso. Alle 14 (e alle 16) una passeggiata guidata nei dintorni del Teatro Sociale con partenza da piazza Verdi e l’apertura della sede di NodoLibri per scoprire la storia del monastero di Santa Margherita. Mezz’ora dopo, Villa Gallietta accoglierà il concerto della Raffaele Kohler Swing Band. Alle 15.30 al Cinema Astra sarà proiettato Porco Rosso di Hayao Miyazaki, con agevolazioni per i partecipanti al festival. Dalle 16 sarà attivo un laboratorio di origami presso la Prefettura, rivolto a bambini dagli otto anni in su, mentre il Collegio Gallio ospiterà un concerto di David Grissom. Alle 17 nel giardino della Sacra Famiglia degustazione di tè, alle 18, sulla terrazza panoramica della Casa degli Olivi, è previsto un concerto con Alice Howe e Freebo. La giornata si chiuderà alle 21.30 con un’escursione notturna al Castello Baradello.

Domenica 18 maggio si aprirà nuovamente alle 9.30 con una sessione di yoga in via Volta e con l’apertura della Cappella della Santissima Trinità. Alle 10.30 la visita alla cava di Camerlata e al Parco della Rimembranza e, in via Volta, un concerto dell’orchestra Musica Spiccia. Alle 11.30 il Collegio Gallio ospiterà un incontro musicale con Maurizio Pratelli e la band Tirlindana. A mezzogiorno, presso il giardino pensile Petazzi, tornerà il progetto Bacomania. Alle 14, il giardino di via Cadorna accoglierà il concerto dei FunCool!, band comasca vincitrice del contest nazionale dedicato a Bruce Springsteen, mentre in via Vittorio Emanuele esperienza di benessere con la sericina, proteina della seta. Alle 15 visita alll’atelier dell’artista Fabrizio Musa e, poco distante, al Super Social Club, per degustare sei varietà di tè giapponesi. Alle 16, il palco del Collegio Gallio ospiterà il blues texano della David Grissom Band con Charlie Sexton. Alle 17, presso l’Episcopio in piazza Grimoldi, incontro dedicato all’arte della panificazione; alle 18, presso il Novocomum, concerto di Charlie Sexton accompagnato dal giovane cantautore Calder Allen. Per tutto il weekend, in via Bonanomi 5, sarà visitabile la mostra “Kimoni d’incanto”.

Dal 16 al 18 maggio 2025, Villa Erba a Cernobbio ospita una nuova edizione del Lake Como Comic Art Festival, manifestazione dedicata esclusivamente all’illustrazione originale e ai grandi maestri internazionali del fumetto. Ideato da alcuni dei fondatori del Big Wow Comic Fest in California e del Paris Comic Expo, il festival si distingue per la scelta di escludere media guest, cosplay e merchandising, puntando su un’interazione diretta tra pubblico e artisti: l’accesso sarà limitato a mille biglietti.

Dal 14 maggio al 12 giugno, prosegue il Festival della Luce Lake Como, promosso dalla Fondazione Alessandro Volta. L’edizione 2025, intitolata Luce sull’invisibile, si collega all’International Year of Quantum Science and Technology, celebrato dalle Nazioni Unite per il centenario della meccanica quantistica. Tra gli appuntamenti di rilievo, venerdì 16 maggio alle 18 alla Sala Bianca del Teatro Sociale di Como si terrà un incontro con Gérard Albert Mourou, Premio Nobel per la Fisica nel 2018, dedicato al tema della luce quantistica. Domenica 18 maggio alle 18, alle Serre di Villa del Grumello, è prevista una tavola rotonda sulla biologia quantistica, con gli interventi di Roberto Bassi e Marco Sacchi, moderati da Marco Cambiaghi. Sempre il 18 maggio, a Varenna, passeggiata creativa Il cammino della scienza sul Lago di Como: da Fermi a Leonardo.

A Tremezzo, Villa Carlotta sabato 17 maggio alle 20.30, in occasione del Weekend delle Ville e Musei del Lago di Como, la dimora propone due percorsi serali dal titolo Natura in museo: uno per adulti, che esplora la relazione tra giardino e rappresentazioni artistiche, e uno per bambini dai 6 agli 11 anni, strutturato come una caccia al tesoro botanica. Domenica 18 maggio alle 11, l’attenzione si sposta sugli alberi monumentali del parco con la visita guidata Alberi, fiori, frutti. Villa Carlotta è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19, con accesso al giardino botanico, al museo e alle mostre, tra cui Gli argenti del Duca, dedicata alle preziose collezioni degli ultimi proprietari, in esposizione fino al 31 agosto.

A Lecco, il lungolago si prepara ad accogliere il Mercato Europeo, in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025. Giunto alla tredicesima edizione e organizzato da Promozioni Confesercenti Bergamo, l’evento trasformerà Riva Martiri delle Foibe e il Lungolario Isonzo fino all’Imbarcadero in un grande mercato internazionale all’aperto, animato da bancarelle di gastronomia e artigianato provenienti da tutta Europa. L’iniziativa propone un viaggio tra sapori e tradizioni con il ritorno degli stand storici, tra cui quelli dedicati ai brezen austriaci, ai prodotti dell’Est Europa come caviale, vodka e pesce in scatola, e alle specialità italiane regionali. Non mancheranno artigiani della pelle, dell’oreficeria, proposte di abbigliamento, giocattoli e articoli per la cura della persona. Il Lungolario ospiterà le bancarelle, mentre l’area street food sarà allestita su Riva Martiri delle Foibe. Il mercato sarà aperto in orario continuato dalle 9 alle 24 venerdì e sabato, mentre domenica chiuderà alle 22. Il taglio del nastro è previsto venerdì 16 maggio alle 12.30 in piazza Cermenati.

Sempre a Lecco, dal 18 al 27 maggio torna il Festival della Sostenibilità, promosso dal Comune e giunto alla quarta edizione. Il tema di quest’anno, “Fiumi di cambiamenti. Esperienze di comunità sostenibili”, sarà dedicato ai corsi d’acqua del territorio, in particolare al Caldone, oggetto di intervento del progetto italo-svizzero Interreg PreMonHytIon. Le aree verdi lungo i torrenti Gerenzone, Caldone e Bione ospiteranno mostre, laboratori per le scuole, spettacoli e stand curati da associazioni locali. Il programma prevede anche un evento inaugurale sul ruolo del progetto Interreg nella strategia di transizione climatica. Il festival si propone come occasione di sensibilizzazione e di partecipazione comunitaria, grazie al coinvolgimento delle associazioni firmatarie del Contratto di Fiume lecchese.

Prosegue l’apertura al pubblico del campanile di San Nicolò a Lecco. Con i suoi 96 metri, è tra i più alti d’Europa e può essere visitato su prenotazione nelle date del 18 e 25 maggio, dalle 14:30 alle 15:30, tel. +39 371 175 8132

info@campaniledilecco.it. Ingresso 5 euro.

A Calolziocorte, sabato 17 e domenica 18 maggio sarà possibile visitare la mostra d’arte “L’essenza delle cose”, curata dalla pittrice Francesca Barbieri presso il Monastero di Santa Maria del Lavello. Il percorso espositivo esplora il linguaggio dei fiori e dei sentimenti, proponendo una riflessione su ciò che è essenziale. L’ingresso sarà libero, con orario dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, e con il patrocinio della Fondazione Lavello.

Sempre a Calolziocorte, nell’ambito del progetto “CoDing - Competenze digitali e linguistiche per il lavoro e l’integrazione”, è in corso il ciclo “Profumi d’Africa”, tre appuntamenti dedicati alla cucina di Senegal, Egitto e Marocco. Promosso da Les Cultures in collaborazione con Spazio Condiviso, il corso di cucina si svolge al Circolo Arci Spazio Condiviso in piazza Regazzoni 7. Sabato 17 maggio sarà dedicato alla preparazione di Malawi, Baghrir e Atay, piatti tipici della tradizione marocchina. Le lezioni, guidate da donne partecipanti al progetto Tea Time con il supporto di volontarie del circolo, si tengono dalle 9 alle 12. La partecipazione prevede un contributo variabile a seconda del numero di lezioni scelte, con iscrizione tramite form online. È richiesta la tessera Arci 2024/2025, attivabile anche in loco.

Domenica 18 maggio, la delegazione FAI di Lecco propone una giornata dedicata alla biodiversità al Parco del Monte Barro, con appuntamento a Villa Bertarelli alle 9.30. In programma la visita guidata ai giardini storici, alla serra e al Centro Flora Autoctona (Cfa), una struttura dedicata alla conservazione delle specie vegetali lombarde. A seguire, una passeggiata in località Camporese con possibilità di concludere l’esperienza con uno spuntino e una degustazione a Cascina Migliorate. Il Monte Barro, che ospita oltre mille specie vegetali e una ricca fauna, è considerato un’area prioritaria per la biodiversità. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro per visita e passeggiata, e 25 euro per l’aperitivo, con prenotazione obbligatoria sul sito del FAI.

Dal 16 al 25 maggio 2025, la Cascina Melesa a Lodi ospita “Floralia”, mostra d’arte contemporanea promossa da Unitre Lodi e Progetto Naturarte. Gli ambienti della cascina, ristrutturati mantenendo le caratteristiche della corte lombarda tradizionale, offrono il contesto ideale per accogliere i lavori degli artisti coinvolti. In parallelo, alcune opere di Claudia Reccagni saranno visibili presso la Floricoltura Oldani in via della Marescalca a Lodi.

Sempre il 16 maggio, alle ore 10 in piazza della Vittoria a Lodi, verrà inaugurata la mostra “Sui passi di Giuliano Mauri”, risultato del percorso didattico promosso dall’omonima associazione che ha coinvolto 650 studenti. I partecipanti, dopo aver approfondito la poetica e le opere dell’artista, hanno realizzato lavori utilizzando tele di cotone grezzo ed elementi naturali, interpretando in modo personale i concetti di natura e naturale. La mostra, ispirata all’installazione “Le Tele” presentata da Mauri nel 1976 a Lodi e alla Biennale di Venezia, resterà allestita fino al 17 maggio. La mostra è visitabile fino a luglio anche nello Spazio Giuliano Mauri, a Palazzo Barni.

Dal 15 al 25 maggio, presso l’ex Chiesa dell’Angelo in via Fanfulla 22, a Lodi sarà visitabile la mostra “Le Resistenti. 80 anni di liberazione”, curata dalla classe 5A del Liceo Artistico Callisto Piazza. L’esposizione, frutto di un progetto interdisciplinare guidato dalle docenti Elena Amoriello, Anita Guarneri e Alice Vergnaghi, propone una riflessione artistica e storica sul periodo della Resistenza italiana, con un’attenzione particolare al contesto locale. Aperture al pubblico il venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12. Sono previste due aperture straordinarie per le scuole: sabato 17 maggio, dalle 9 alle 13 per le secondarie di secondo grado, e mercoledì 21 maggio, dalle 9 alle 12 per le secondarie di primo grado.

Sabato 17 maggio alle 16.30 è in programma “Chi trova un fiume trova un tesoro”, laboratorio gratuito per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni organizzato da Cantiere Cultura in collaborazione con SanfereOrto e MLFM For Kids. L’iniziativa, che prevede un percorso tra arte e narrazione, si svolgerà inizialmente nello Spazio 21 in via San Fereolo 24 a Lodi per poi proseguire presso SanfereOrto in via San Fereolo 3. Sempre nella giornata di sabato, alle 10.30, lo stesso spazio ospiterà “Il letto del fiume”, laboratorio creativo dedicato alla fascia 3-6 anni. In entrambi i casi la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria e presenza di un adulto accompagnatore.

Il 17 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, il Museo della Stampa Andrea Schiavi accoglie il primo appuntamento del “Laboratorio del creare”, un corso di puntasecca condotto dal maestro Teodoro Cotugno. I partecipanti apprenderanno le basi di questa antica tecnica calcografica e realizzeranno una propria lastra, da stampare con i torchi storici del museo. Il laboratorio prevede un contributo fisso e la prenotazione obbligatoria.

Domenica 18 maggio, la città di Lodi propone “Lodi mostra le sue carte”, evento ideato grazie al ritrovamento di matrici settecentesche di carte da gioco realizzate da Agostino Bergallo. La giornata, organizzata in collaborazione con il Club Autoveicoli d’epoca CMAE Milano, la Scuderia Castellotti e il Comune, si aprirà con il raduno delle auto storiche in piazza della Vittoria e proseguirà con visite guidate al Tempio dell’Incoronata, al Museo Gorini, all’Accademia Gaffurio e al Museo della Stampa, dove si terrà anche una degustazione di specialità locali. Il programma comprende inoltre una serie di conferenze, una mostra curata dal Centro Studi Le Macchiaiole e dimostrazioni dal vivo degli artisti Teodoro Cotugno e Luigi Maiocchi. La giornata sarà arricchita dalle performance del prestigiatore Matteo Cornalba e accompagnata musicalmente dall’ensemble JazzAnima. Collaborano all’iniziativa anche le scuole ASFOL di Lodi e Casalpusterlengo. L’ingresso è soggetto a prenotazione e contributo.

Sempre il 18 maggio, il Centro Cicogne di Castiglione d’Adda ospita l’iniziativa “Una giornata con le cicogne”, organizzata da Provincia di Lodi, Comune di Castiglione d’Adda, Parco Adda Sud, Fiab Lodi – Ciclodi APS e altri partner locali, con il contributo della Fondazione Cariplo. L’ingresso è libero e gratuito e il programma si articola in una serie di attività rivolte a bambini e adulti: accoglienza dei cicloturisti da Lodi alle 10.30, laboratori esperienziali sul riso e l’agricoltura sostenibile, visite guidate al Centro Cicogne con le Guardie Ecologiche Volontarie e momenti di ristoro. Sono previste attività didattiche differenziate per fasce d’età dai 4 ai 10 anni, con prenotazione obbligatoria.

Infine, sempre il 18 maggio, dalle 9.30 alle 17.30, piazza Vittorio Emanuele II a Lodi Vecchio ospiterà una ciclopasseggiata e numerosi stand di associazioni locali, florovivaisti e laboratori e merenda per bambini. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune all’indirizzo cultura@comune.lodivecchio.lo.it.

Il centro storico di Mantova ospita da venerdì 16 a domenica 18 maggio la nona edizione del Food & Science Festival, in programma fino al 19 maggio. Il tema di quest’anno, “Cambiamenti”, guiderà una riflessione sulle trasformazioni del settore agroalimentare, tra sfide ambientali e innovazioni tecnologiche. Incontri, tavole rotonde, laboratori e spettacoli vedranno il coinvolgimento di scienziati, ricercatori, agricoltori, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento su sostenibilità, biodiversità, sicurezza alimentare e salute.

Sabato 17 maggio, all’interno del calendario “Cammina Mantova 2025”, è previsto il pellegrinaggio in stand up paddle verso il Santuario delle Grazie, a cura dell’associazione sportiva dilettantistica WhatSup Mantova. Il percorso acquatico di dieci chilometri, con partenza e arrivo al B&B Casa Nonni di Borgo Angeli in via Negri 9, rientra tra le 15 proposte del progetto, che promuove la conoscenza del territorio attraverso itinerari a piedi, in bici, barca, canoa e SUP. Le prenotazioni sono aperte presso l’Infopoint Casa del Rigoletto in piazza Sordello, tutti i giorni dalle 9 alle 18, telefono 0376 288208, email info@infopointmantova.it.

Nella stessa giornata, in occasione della Giornata internazionale contro l’omobilesbotransfobia, Arcigay La Salamandra organizza “Queer e ora”, un’iniziativa che si apre alle 17 con una passeggiata in doppio percorso, accessibile via terra e via lago (in kayak e SUP), con partenza dall’Attracco Che C’è C’è e arrivo presso La Zanzara. Segue alle 17.45 un talk dedicato alla presentazione del libro “Noi genitori di ragazzi transgender”, con interventi di psicologi, genitori e attivisti dell’associazione Con-Te-Stare. La giornata si conclude con un DJ set alle 19, nei pressi di La Zanzara. Prosegue fino al 19 maggio anche la mostra dedicata ai Vigili del Fuoco allestita presso il complesso monumentale del Palazzo Ducale di Mantova, in Largo Vigili del Fuoco 1. L’esposizione ripercorre la storia del corpo attraverso una selezione di veicoli storici e una collezione di elmi dall’Ottocento a oggi. La mostra è visitabile sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.

Domenica 18 maggio, come ogni terza domenica del mese, piazza Sordello accoglie il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato. Dalle 9 alle 17 sarà possibile curiosare tra banchi dedicati a oggetti d’epoca, modernariato, mobili antichi, libri rari e accessori vintage, in un appuntamento ormai consolidato per collezionisti e appassionati.

Nel territorio provinciale, Villastrada di Dosolo rinnova l’appuntamento con la Festa della Lumaca, in programma per il secondo fine settimana consecutivo sabato 17 e domenica 18 maggio, e di nuovo il 24 e 25, nel Parco Primo Maggio a partire dalle 20. Organizzata dalla Pro Loco, la manifestazione gastronomica, giunta alla 32esima edizione, propone piatti della tradizione mantovana, serviti anche in caso di maltempo grazie agli spazi coperti. Tra le novità più attese figura il risotto di lumache.

Infine, a Bondeno di Gonzaga, torna la Festa del Pesce di Mare, in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio nella centralissima Corte Matilde, in piazza 4 Novembre. Giunta alla ventesima edizione, la manifestazione propone ogni sera e la domenica anche a pranzo piatti a base di pesce fresco presso il ristorante “Il mare in corte”, con una nuova area pizzeria al piano superiore dell’edificio restaurato. Completano l’offerta gastronomica un mercatino e un luna park pensati per coinvolgere anche le famiglie. La prenotazione è consigliata, tramite WhatsApp al numero 375 8046412 o telefono al 336 718985.

Domenica 18 maggio torna la Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, nota anche come Monza – Montevecchia, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di corsa e non solo. Organizzata dall’a.s.d. Monza Marathon Team e riconosciuta ufficialmente dalla Fidal, la gara prevede un percorso di 33,5 chilometri con partenza dalla Reggia di Monza e arrivo al Centro Sportivo di Montevecchia, attraversando il Parco Reale di Monza, il Parco dell’Alta Valle del Lambro e il Parco naturale della Valcurone. La partenza è prevista in modalità "rolling start" dalle ore 8, con un tempo massimo di 4 ore e 15 minuti per completare la prova e un "cancello orario" al ventiseiesimo chilometro. Oltre alla formula "Classic", che prevede la partecipazione in coppia al costo di 130 euro, è stata introdotta la nuova modalità "Relay", al prezzo di 110 euro a coppia, con un tracciato suddiviso in due frazioni da circa 15 e 18,5 chilometri. Il tracciato ricalca sostanzialmente quello delle edizioni precedenti e presenta un dislivello positivo di 700 metri.

Sempre domenica 18 maggio, nel Parco di Monza, con ritrovo alla Porta di Vedano al Lambro a partire dalle ore 14, è in programma la “4 Passi a 4 Zampe”, camminata organizzata dall’Enpa con il patrocinio del Comune di Monza, della Provincia e della Reggia. L'iniziativa ha come obiettivo la sensibilizzazione contro gli abbandoni estivi e ogni forma di maltrattamento sugli animali. Le iscrizioni si aprono alle 14.30 con una quota di 10 euro per ogni cane, al guinzaglio, che dà diritto a scegliere un gadget tra una t-shirt con il logo dell’evento, la bandana blu, un cappellino ufficiale o una confezione di snack da 400 grammi. La passeggiata inizia alle 15.30 su un percorso ombreggiato di circa 3 chilometri, con punti di sosta e ciotole d’acqua per i cani. Il tragitto è adatto anche a famiglie con passeggini e persone con disabilità. Il corteo sarà aperto dalle mascotte dell’Enpa, i pony shetland Gigio e Castagna, insieme a una rappresentanza di cani del canile di Monza. Presenti anche le unità cinofile di diverse forze dell’ordine, oltre a un’ambulanza della Croce Verde lissonese e all’automezzo attrezzato “Salvanimali” con a bordo i veterinari Enpa. Al punto di ritrovo e all’arrivo saranno presenti banchi informativi, stand con gadget e possibilità di iscrizione all’associazione.

A Vimercate, nel giardino di Villa Sottocasa, prende il via sabato 17 maggio il Festival Sottocasa, rassegna primaverile ed estiva promossa dal Comune. Due fasi distinte: dal 17 maggio al 1° giugno nel giardino recentemente restaurato, la seconda nella corte d’onore dal 12 giugno al 5 luglio. La direzione artistica è affidata a Musicamorfosi. Tra i primi appuntamenti in programma, nel weekend del 17 e 18 maggio, "Good Vibrations", con performance musicali, laboratori e percorsi sonori a cura della Fondazione Tronci di Pistoia.

Sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle 10 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 19), le Avancorte e le Serre della Villa Reale di Monza ospitano invece la seconda edizione di The Handmade Experience, evento dedicato all’artigianato creativo. Organizzata da Visionplus, la manifestazione propone un mercato di creazioni ispirate alla natura, laboratori per adulti e bambini su prenotazione, incontri e street food. L’ingresso intero costa 5 euro, il ridotto 3 euro per i visitatori già in possesso del biglietto per la Villa Reale o per le mostre temporanee.

Dal 15 al 25 maggio la Galleria Civica di Monza, in via Camperio 1, ospita "Storie in trama", mostra di piccoli arazzi dell’Atelier di ArteTerapia a modello polisegnico ideato da Fulvia Gravina. L’inaugurazione è prevista per venerdì 16 maggio alle ore 17. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la RSA “Mater Misericordiae” di Monza, è a scopo benefico. L’ingresso è libero, con apertura da martedì a venerdì dalle 15 alle 19, e il sabato e la domenica anche la mattina, dalle 10 alle 13. Il lunedì la galleria resta chiusa.

Dal 16 al 25 maggio 2025, Pavia ospita la 16ª edizione di BambInFestival, festival cittadino interamente gratuito dedicato alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie. Con 81 eventi il festival si propone come un laboratorio di partecipazione, cultura e inclusione, pensato per i più piccoli (0-12 anni). Il ricchissimo programma si trova sul sito bambinfestival.it. Tra gli eventi “Fiabe sul prato”, 17 maggio alle 17.30 al Parco Crosione. Sempre nell’ambito del festival, domenica 18 maggio alle 15.30, in piazzale Salvo D’Acquisto, va in scena “Favola Magica”, uno spettacolo gratuito di improvvisazione teatrale con la creazione dal vivo di storie e personaggi coinvolgendo gli spettatori.

Nel medesimo fine settimana, i Musei Civici di Pavia aderiscono a due importanti ricorrenze internazionali: la Notte Europea dei Musei e la Giornata Internazionale dei Musei. La prima, promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom (International Council of Museums), invita a una fruizione serale del patrimonio museale, mentre la seconda, istituita da Icom nel 1977, riflette sul ruolo sociale dei musei. Il tema di quest'anno è “Il futuro dei musei all'interno di una società in rapido cambiamento”. Sabato 17 maggio alle 11, presso il Castello Visconteo, è previsto un tour guidato della mostra multimediale “La Battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525: i tempi, i luoghi, gli uomini” con la partecipazione di Madam Stories, storyteller e divulgatrice. Per informazioni su costi e prenotazioni è possibile contattare lo 0382 393271 o scrivere a battagliadipavia1525@gmail.com. Nella stessa giornata, dalle 20.30 alle 23.30, i Musei Civici apriranno straordinariamente in orario serale al prezzo simbolico di un euro. Sarà possibile visitare le sezioni di Archeologia e Scultura romanica e rinascimentale, illuminate per l’occasione, e accedere anche alla rinnovata area delle Scuderie. L’allestimento comprende reperti dalla protostoria all’arte contemporanea, come le piroghe monossili e la grande installazione di Alik Cavaliere ispirata all’Orlando furioso, oltre a un video multimediale sulla storia del castello realizzato dal collettivo Karmachina. Domenica 18 maggio alle 15, sempre nelle Scuderie del Castello Visconteo, si terrà un laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni dal titolo “L’ippogrifo e altri animali fantastici nell’opera di Alik Cavaliere”. L’opera, intitolata “Racconti dall’Orlando Furioso”, propone una narrazione visiva dell’universo ariostesco, articolata in tre scene animate da cavalieri, creature marine e figure di potere, con protagonisti in rilievo come Angelica, Ruggiero, Rodomonte e l’Ippogrifo. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazionimc@comune.pv.it.

Infine, sabato 17 e domenica 18 maggio, il Palazzo Esposizioni ospita la quarta edizione di “Pet in Fiera”, rassegna dedicata al mondo degli animali domestici. Su una superficie di circa 20.000 metri quadrati, il pubblico potrà esplorare oltre 150 stand dedicati a vari ambiti del settore: alimentazione, benessere, igiene, veterinaria, cinofilia, fotografia e design, con la presenza di esperti, allevatori, influencer e associazioni per la tutela animale e ambientale. La manifestazione prevede esibizioni e attività interattive, tra cui prove di agility, mobility, urban class, primo soccorso, sfilate e dimostrazioni di obbedienza e difesa. Ritorna anche la piscina per le esibizioni acquatiche e il “battesimo dell’acqua”. Confermata la Cat Room, spazio dedicato al mondo felino con esemplari di razze particolari e percorsi esperienziali per un contatto rilassante e diretto con i gatti.

A Sondrio, nel quartiere Scarpatetti, torna domenica 18 maggio l’appuntamento con Scarpabellando, il mercatino che unisce arte, artigianato e antiquariato in un contesto dal sapore autentico. La manifestazione si distingue per l’accesso gratuito e per la formula dello scambio libero, invitando i partecipanti a dare nuova vita agli oggetti e a riscoprire il valore delle cose fatte a mano, uniche e ricche di storia. Le prossime date già confermate sono il 21 settembre, il 12 ottobre e il 16 novembre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349 4448209.

Sempre a Sondrio, in Piazza Quadrivio, la stessa domenica 18 maggio torna “42 Giri”, il mercatino dedicato alla musica, con espositori specializzati, dischi, vinili, CD, rarità e memorabilia. L’evento si svolge dalle 10 alle 18 e sarà accompagnato da DJ-set dal vivo e ospiti speciali. Prosegue nel frattempo a Ponte in Valtellina la storica rassegna “Ponte in Fiore”, che fino al 25 maggio propone un calendario ricco di eventi culturali. Giovedì 15 maggio è prevista la serata di degustazione “Bianco, rosso e... rosa” con Sara Missaglia, mentre venerdì 16 maggio si terrà una conferenza nell’ambito del progetto VeLo. Sabato 17 maggio il gruppo vocale Novecento animerà la serata con “Echi di Maggio”. La rassegna, che spazia tra arte, musica, tradizione e natura, si svolge in vari luoghi del borgo con ingresso libero per la maggior parte degli eventi, salvo alcuni spettacoli a pagamento. Per informazioni è possibile contattare il numero 0342 565123 o scrivere a info@ponteinfiore.it.

A Morbegno si avvicina la conclusione della decima edizione dei Giochi delle Contrade, in programma fino al 17 maggio. L’iniziativa coinvolge otto contrade cittadine – Adda, Botta, Ganda, Serta, San Rocco, San Giovanni, Contrada Madonna e San Pietro – che si sfidano in una serie di prove di abilità, giochi per tutte le età e momenti di festa.

A Tartano, sabato 17 e domenica 18 maggio, il Parco delle Orobie Valtellinesi propone un’escursione guidata a tema naturalistico-astronomico, dal titolo “Guarda che luna!”, con trekking sotto le stelle, osservazione del cielo e pernottamento in rifugio. L’attività rientra nel programma di uscite accompagnate dalle Guide Parco ufficiali, che per tutto il mese di maggio conducono sei diverse escursioni. Per partecipare 339 1519380.

Sabato 17 maggio 2025 il Teatro di Varese accoglie lo spettacolo degli AbaDream, previsto per le ore 20.30. Il concerto riproporrà l’atmosfera vivace e le sonorità inconfondibili degli Abba, celebre formazione svedese che tra il 1974 e il 1982 ha segnato la storia della musica pop con oltre 150 milioni di dischi venduti e numerosi successi entrati nell’immaginario collettivo. Il gruppo, nato a Stoccolma nel 1972 e formato da Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, sarà celebrato attraverso un’esibizione che punta a coinvolgere generazioni diverse nel ricordo delle loro canzoni più amate.

Sempre sabato 17 maggio, il palazzetto dello sport di via Gasparotto a Malnate ospita, alle ore 21.00, l’esibizione delle Italian Women Tribute. Il concerto, promosso dall’associazione La città delle donne A.P.S. con il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Malnate, vedrà protagonista una rock band femminile impegnata a omaggiare le voci storiche della musica italiana. L’evento sarà anche occasione per riflettere sul tema dei diritti delle donne e delle conseguenze dei conflitti armati. La serata, dal titolo “Sì alle donne, no alle guerre”, sarà a ingresso libero e proporrà un repertorio musicale che coniuga impegno sociale e intrattenimento.

Domenica 18 maggio, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, è in programma un’attività rivolta ai più giovani nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”. A partire dalle ore 15.30, i bambini dai 9 ai 12 anni potranno partecipare alla caccia al tesoro “Sulle tracce di Carlo Ottolini”, un’avventura ispirata al fondatore del Cotonificio Ottolini. L’iniziativa, che si concluderà alle 17.00, terminerà con una merenda biologica per tutti i partecipanti. La prenotazione è obbligatoria per ciascun bambino.

Sempre domenica 18 maggio, la Valle Olona ospiterà un’iniziativa originale legata al mondo degli scacchi. L’associazione Calimali Odv Ets e la Pro Loco di Fagnano Olona Aps proporranno una giornata con rievocazioni storiche. A partire dalle 9.30, davanti al chiosco ristoro, saranno allestite diverse scacchiere accessibili liberamente. Maestri e tutor della Società Scacchistica Gallaratese e del Circolo Acli di Bergoro Aps saranno presenti per guidare i partecipanti, sia principianti sia esperti. Dalle 12 sarà possibile pranzare in loco con un menù che include salamelle, tomini alla griglia, fagioli in insalata e trippa, oltre a bevande, gelati e birra artigianale alla spina. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini con un laboratorio creativo e una postazione trucca-bimbi. Alle ore 15 si svolgerà una partita a scacchi vivente su una grande scacchiera all’ingresso di Calipolis, animata dai figuranti in costume che metteranno in scena una contesa tra due cavalieri per conquistare la mano della dama Bianca. Al termine danze medievali.

Infine, sabato 17 maggio, a Castiglione Olona si terrà la tredicesima edizione della manifestazione “Tra arte e degustazione”, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. L’appuntamento, tra i più attesi del territorio, prenderà il via alle ore 18.00 e coinvolgerà il centro storico dell’Isola di Toscana in Lombardia, estendendosi fino al Castello di Monteruzzo. Si potranno degustare vini di 26 cantine con diverse proposte gastronomiche in abbinamento. I musei cittadini resteranno aperti fino alle 21.00. Nella ex sala consiliare, alle ore 19.00 con replica alle 20.15, andrà in scena il reading teatrale “Il viaggio di Vino: la vera storia di Re Barolo e Regina Barbera”, scritto e interpretato da Giovanni Ardemagni. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a sabato 7 giugno.