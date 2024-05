Previsioni meteo di oggi, Milano e Lombardia a rischio (forti) temporali. Ecco dove e quando

Milano, 16 maggio 2024 – Dopo l’alluvione di ieri che ha messo in ginocchio Milano e Monza e gran parte del loro territorio provinciale breve tregua del maltempo nella mattinata di oggi ma già dal primo pomeriggio il quadro meteo potrebbe cambiare. Ecco cosa ci aspetta nella giornata di oggi giovedì 16 maggio

Allerta meteo

Su gran parte della Lombardia rimane l’allerta arancione emessa dal Dipartimento di Protezione civile per i temporali ma anche per la tenuta del sistema idraulico e idrogeologico. Da metà giornata infatti, secondo AllertaLom di Regione Lombardia, le precipitazioni saranno nuovamente diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulla pianura centro-orientale e settori prealpini bresciani e coste del Lago di Garda. Dal pomeriggio e fino alla sera sono previsti temporali, anche forti, in particolare sulla pianura centrale, sulla pianura orientale e sulla bassa pianura occidentale.

Previsioni meteo

Secondo Arpa Lombardia oggi cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a prevalente carattere di rovesci, moderate a tratti forti più diffuse e persistenti sui rilievi Alpini e Prealpini. Dal pomeriggio formazione di celle temporalesche accompagnate anche da grandine in estensione dai settori sud-occidentali al resto della regione. Migliora in serata con parziali schiarite a partire da occidente. Temperature minime stazionarie comprese tra i 13 e i 15 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 17 e i 20.

Secondo il bollettino meteo di Arpa Lombardia, bisognerà attendere almeno fino a venerdì per assistere ad un progressivo colmamento della struttura depressionaria sulla Lombardia, che lascerà un flusso sudoccidentale debolmente instabile sulla regione. Fino a lunedì le precipitazioni si presenteranno a ciclo diurno, più probabili sui rilievi ed i settori occidentali, con temperature in lieve, ma progressivo aumento.