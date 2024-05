Scuole e asili chiusi per maltempo a Monza: ecco l’elenco degli istituti. Niente lezioni anche a Villasanta

Villasanta (Monza e Brianza) – Il maltempo che ha flagellato la Brianza, Milano e il Milanese, costringe a chiudere alcune scuole. A Villasanta domani dopodomani la scuola Villa e alcune classi della Tagliabue rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco, Luca Ornago. Le abbondanti precipitazioni hanno causato l’allagamento del locale servizi nel seminterrato del plesso scolastico Villa. "Tutti gli edifici del plesso saranno interessati da un intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela dell’incolumità di bambini, studenti e personale docente e non docente – si legge nella nota diramata del Comune –. Il sindaco con una ordinanza ha disposto la chiusura della scuola primaria Villa e delle sezioni ospiti della scuola dell’infanzia Tagliabue".

Più corposo il blocco di chiusure a Monza: alle 22 il livello idrometrico del Lambro risultava ancora superiore al limite di guardia, oltre i due metri. Considerando che tale soglia impone che i ponti in città debbano restare ancora chiusi almeno fino all'abbassamento della soglia di rischio, nella riunione di questa sera con il Coc, il sindaco ha stabilito che giovedì 16 maggio resteranno chiusi gli istituti collocati vicino al fiume: Nido Centro, Scuola dell'Infanzia Umberto I, Scuola primaria De Amicis, Scuola secondaria di primo grado Confalonieri, Istituto Preziosissimo Sangue, Centro NEI (tranne il bar) che rientrano nell'area più esposta della città. Tutte le altre scuole di ogni ordine e grado restano aperte.

Restano interrotte al traffico le vie Boccaccio e Aliprandi. Gli attraversamenti est-ovest sono possibili a nord in viale Cavriga (Parco); a sud via Montesanto viale delle Industrie; al centro via Massimo d'Azeglio. L'Amministrazione Comunale raccomanda a tutti di non avvicinarsi ai corsi d'acqua per non incorrere in inutili situazioni di pericolo.