Bellinzago e Gessate sommersi dal fango: esondati Trobbia, Molgora e Martesana. Decine di sfollati, terrorizzati i bimbi dell’asilo

Bellinzago Lombardo (Milano) – Abitazioni allagate e inagibili, decine e decine di sfollati dalle case invase dall’acqua, una scuola materna e un asilo nido evacuati dai pompieri, strade trasformate in piscine. La Martesana è stata colpita duramente dal nubifragio.

Nel pomeriggio, dopo ore di pioggia battente e senza un minuto di sosta, si è verificata la temuta esondazione dei torrenti, Trobbia e Molgora in testa, e del Naviglio Martesana. Epicentro dell’alluvione Bellinzago Lombardo, zona Villa Fornaci, l’ex tratto di Padana superiore su cui si affacciano il centro commerciale La Corte Lombarda, supermercati, abitazioni, esercizi commerciali e un asilo nido.

Allagamenti per l'esondazione del Naviglio a causa del forte maltempo nella frazione di Villa Fornaci a Bellinzago Lombardo

Dieci bimbi e 6 educatori sono stati portati fuori dall’asilo allagato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei carabinieri della Stazione di Gorgonzola. In Comune una postazione Coc è stata allestita dal sindaco Michele Avola e dalla giunta comunale. Con ogni probabilità dovrà occuparsi anche di qualche decina di sfollati: almeno venti, trenta persone, evacuate dalle abitazioni affacciate sulla strada e completamente allagate, non possono al momento far rientro in casa.

L'allagamento a Villa Fornaci

La situazione, già critica dalla prima mattina, è precipitata a metà pomeriggio in quasi tutta la zona. Se Bellinzago e Gessate risultano i centri maggiormente colpiti allagamenti sono segnalati da tutti i centri d’area. Sono chiusi i sottopassaggi, inagibili i parcheggi.

L'allagamento a Villa Fornaci

Sui social decine e decine di foto e video postati da automobilisti e passanti rimasti imprigionati nella fiumana d’acqua e fango sulle strade e da studenti con l’acqua alle caviglie a bordo di autobus di linea. "La situazione è molto critica – spiega Samuele Marazzita, assessore alla protezione civile di Bellinzago Lombardo – e non abbiamo ancora un quadro definitivo. Abbiamo allestito immediatamente il centro operativo, e siamo costantemente impegnati". E così, a evacuazione conclusa e emergenza rientrata, la mamma di uno dei piccini evacuati dal nido, che affaccia proprio la strada di Villa Fornaci: "È andato tutto bene. Preziosissimi Vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri. E le educatrici, che sono state bravissime. Il pianterreno dell’asilo era completamente allagato, hanno portato i bimbi al piano superiore e li hanno tranquillizzati".