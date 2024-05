Il Lambro spaventa Monza, auto sommerse nel parco di villa Reale. “Proteggete le vostre case”

Monza – Preoccupazione in queste ore per l’ondata di maltempo che da stamattina ha colpito Monza, come il resto della Brianza e buona parte della Lombardia. In città, dove si ricordano le devastanti piene del fiume degli anni passati, si sta temendo soprattutto per l’esondazione del Lambro, motivo per cui già dalle prime ore di maltempo di oggi è stata attiva a monitorare la situazione la Protezione civile, insieme al Coc (Centro operativo comunale).

Oggi il livello del Lambro in corrispondenza dell’idrometro del Peregallo è giunto a circa due metri ed il fiume è esondato in alcuni punti al Parco di Monza. Per questa ragione tutti gli accessi al Parco sono stati chiusi, ad eccezione di viale Cavriga per il transito veicolare. Data la pericolosità il Comune e la Protezione civile hanno cominciato a chiudere progressivamente i ponti sul Lambro in città in via precauzionale. Sono restati aperti, per garantire la circolazione (attraversamenti est-ovest), i ponti di viale Cavriga (dentro il parco, sulla direttrice Porta Monza-Villasanta) e via Monte Santo-viale delle Industrie. È rimasto aperto al traffico anche quello di via D’Azeglio.

Nel pomeriggio, davanti alla crescita senza tregua del livello del fiume, la Protezione civile ha installato le barriere antiesondazione Noaq previste dal Piano di emergenza comunale in via Aliprandi e al Ponte dei Leoni. Chiuse le strade più basse e vicine al Parco, via Boccaccio e via Cantore, finite presto in apnea. Chiuso anche il sottopasso di via Lario, vietato al traffico in entrambi i sensi di marcia per allagamento, anche se la situazione può cambiare di minuto in minuto.

Visto il livello raggiunto dal Lambro, l’amministrazione fin da ieri ha diramato un comunicato nel quale ha consigliato ai cittadini che abitano lungo il fiume di proteggere la propria abitazione e rimuovere le auto parcheggiate nei sotterranei. Evacuato nel pomeriggio anche il tribunale, mentre ieri sera in zona San Gerardo, largo Esterle, via Annonie via Grazie Vecchie si sono verificati distacchi di corrente elettrica. I tecnici di Enel, presente all’unità di crisi allestita in municipio, stanno gestendo le emergenze con le squadre sul posto. Obiettivo, rialimentare le cabine secondarie diverse da quelle guaste. In serata il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha firmato un’ordinanza per sospendere i mercati del giovedì previsti in piazza Cambiaghi e in piazza Trento e Trieste: niente bancarelle sotto la pioggia domattina.

Tanti blocchi e deviazioni del traffico inoltre sono in corso sulle strade, dove è intervenuta senza tregua la polizia locale, a causa dei tanti tratti allagati in vari punti della città. Con questo intervento delle forze dell’ordine si sta cercando di evitare una congestione del traffico. Intanto è stato chiuso il Centro Nei, oltre a diverse scuole cittadine, e anche i varchi Ztl sono stati spenti. Il sindaco, che sta seguendo l’evolversi dell’emergenza partecipando ai lavori del Coc allestito in sala Giunta, invita la cittadinanza a mettersi in viaggio in auto in queste ore solo in caso di necessità. Gli aggiornamenti sono pubblicati costantemente online, anche a tarda ora, su www.comune.monza.it.