Quando finirà il freddo? Neanche i metereologi lo sanno: continua l’instabilità

“Nuvolosità irregolare in un contesto in cui saranno possibili precipitazioni deboli, più probabili a ridossi dei rilievi”. In pratica, pioggia sulla Lombardia fino a metà settimana, dunque mercoledì, con precipitazioni in aumento martedì sera dopo qualche schiarita in giornata che permetterà un rialzo delle temperature che nelle scorse ore sono scese sotto i 10 gradi. E se la neve è scesa e non solo in Valtellina, ma anche in pianura, ci si domandà che tempo farà nei prossmi giorni e quando potremo lasciarci alle spalle il colpo di coda dell’inverno.

Martedì 23 aprile

Giornata di tempo instabile, fa sapere 3BMeteo, con deboli piogge un po' su tutti i settori. In pianura cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata con temporali nel pomeriggio e in serata.

Mercoledì 24 aprile

Rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata nelle pianure occidentali e orientali. A Milano si toccheranno 18 gradi mentre a Bergamo il termometro scenderà anche a 2.5 gradi.

Giovedì 25 aprile

Tempo maggiormente soleggiato e temperature diurne in rialzo (al primo mattino sarà sempre piuttosto freddo) ma con il rischio di qualche acquazzone pomeridiano specie sui settori orientali della Lombardia. Possibile un nuovo peggioramento da venerdì e nel weekend, di stampo atlantico, seppur ancora oggetto di un'elevata incertezza previsionale.