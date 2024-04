Nell’Oltrepò pavese scende la neve e il sindaco autorizza a riaccendere i riscaldamenti

Pavia, 22 aprile 2024 – Il calendario segna il 22 aprile ma il meteo sembra smentire la primavera e le temperature delle ultime ore sembrano aver portato gran parte del Nord Italia in un gelido inverno: l’ondata di freddo e di maltempo che sta interessando la Lombardia ha anche portato qualche fiocco di neve, come nel caso dell’Oltrepò pavese dove un’inattesa nevicata di fine mese ha leggermente imbiancato le zone collinari e montane.

I fiocchi sono caduti fino a cinquecento metri d'altezza, imbiancando località come Pian del Poggio (Pavia) e Pietragavina (Pavia). Temperature sotto lo zero alle quote più alte come al Monte Penice, dove si è scesi a quattro gradi sotto lo zero.

In conseguenza del clima insolitamente rigido per la stagione, il Comune di Pavia oggi pomeriggio (con un'ordinanza firmata dal sindaco Mario Fabrizio Fracassi), ha autorizzato la riaccensione degli impianti di riscaldamento fino al prossimo 1° maggio, quando dovrebbe rientrare il grande freddo.