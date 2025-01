Pioggia senza sosta e ritorno della neve: due impulsi perturbati in rapida sequenza in Lombardia

Milano, 25 gennaio 2025 – Due nuove fasi instabili, in stretta sequenza in Lombardia. Il maltempo non molla la sua presa sul Nord del Paese dopo la brevissima tregua di venerdì quando sulla regione è tornato (momentaneamente) a fare capolino un timido sole. Quelli che ci attendono saranno giorni segnati da pioggia senza sosta, cielo grigio e neve (ma non a bassa quota). Partiamo però dal quadro generale per il weekend, ormai entrato nel vivo, e l’inizio della prossima settimana, quella che ci porterà ai celebri Giorni della Merla. Innanzitutto va tenuto presente che su tutto il nord del Paese sono in transito nei prossimi giorni di due impulsi perturbati atlantici, con piogge a partire dalla serata odierna sui rilievi e in estensione ovunque nella prima parte di domenica, seguite per inizio settimana da una nuova fase instabile con piogge diffuse e in intensificazione anche a carattere di isolato rovescio e persistenti fino a martedì. E la neve? Come detto i fiocchi bianchi non interesseranno le zone a quote basse: il limite delle nevicate è previsto attorno a 1400 metri. Del resto in Lombardia il clima sta cambiando e la neve in città è sempre più rara. Immagini come quelle della storica nevicata del 1985 sono ormai solo un ricordo. Negli ultimi 40 anni fa più caldo, con 0,8 gradi in più per decennio.

Ecco le previsioni giorno per giorno tratte dal bollettino meteo di Arpa Lombardia

Nevicata nel 1985

Domani domenica 26 gennaio

Stato del cielo: ovunque molto nuvoloso fino a metà pomeriggio, quindi nuvoloso con intermittenti e temporanee schiarite. Precipitazioni: diffuse da deboli a moderate fino alla tarda mattinata, quindi in esaurimento salvo deboli residuali sulle Alpi orientali. Neve oltre 1400 metri. Temperature: minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 4 e 6 °C, massime tra 8 e 11 °C. Zero termico: a circa 1700 metri. Venti: in pianura moderati orientali a est tra notte e mattino, in attenuazione e rotazione da ovest nel pomeriggio; in montagna da deboli a moderati da sud con rinforzi sui crinali di confine.

Lunedì 27 gennaio

Stato del cielo: ovunque coperto. Precipitazioni: diffuse per tutta la giornata, più insistenti e intense dal pomeriggio e non escluse anche a carattere di rovescio. Neve oltre 1400 metri. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 5 °C, massime intorno a 9 °C. Zero termico: tra 1700 e 2000 metri. Venti: in pianura moderati orientali, in montagna moderati da sud.

Martedì 28 gennaio

Stato del cielo: ovunque nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio schiarite graduali a partire da ovest e transito di velature. Precipitazioni: diffuse da deboli a moderate tra notte e mattino, in attenuazione ed esaurimento in pianura e parte occidentale dal pomeriggio, persistenti sui settori centro orientali. Neve oltre 1400 metri. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Zero termico: tra 1600 e 1800 metri. Venti: in pianura moderati, da est sulla pianura orientale, da ovest altrove; in montagna moderati da nord.

E i Giorni della Merla?

Come saranno i cosiddetti “Dì della Merla” (29, 30, 31 gennaio), per tradizione considerati i più freddi dell’anno? Mercoledì 29 gennaio sulla Lombardia sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni poco probabili. In pianura minime in lieve calo, massime stazionarie. Venti deboli orientali in pianura, variabili in montagna. Giovedì 30 gennaio da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili, più probabili a ovest. Minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli ovunque.