Che tempo farà nel week-end? Le previsioni da oggi a domenica 11 maggio

Milano, 8 maggio 2025 – Che tempo farà nel week-end? Una domanda consueta, quando la settimana declina nella sua seconda parte. Tanto più in queste settimane di una primavera che ancora deve sbocciare completamente, “spezzata” com’è da giornate di pioggia anche copiosa.

Ebbene, partiamo dalle buone notizie, come si direbbe nei film: in questo fine settimana, almeno secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, l’osservatorio meteo della Cittadella di scienza della natura con sede al Campo dei Fiori, il clima è destinato a migliorare. Vediamo, giorno per giorno, qual è il quadro meteo che si annuncia nelle prossime ore.

Giovedì 8 maggio

Non scordatevi l’ombrello, se dovete uscire, in particolare nel pomeriggio. Se in mattinata, infatti, ci troviamo di fronte a un quadro segnato da una certa variabilità (a Milano, a un certo punto, ha fatto anche capolino il sole), nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, con rovesci frequenti e, localmente, temporali.

Le temperature massime oscilleranno fra i 17 e i 19 gradi, le minime fra i 9 e gli 11 gradi. Da una parte, quindi, ci sarà un lieve aumento nei valori massimi a cui “corrisponderà” un calo nelle minime.

Venerdì 9 maggio

Il tempo incerto continuerà anche nella mattinata di domani, venerdì 9 maggio. Si annuncia, infatti, una nuvolosità estesa al mattino, con rovesci e piovaschi.

Migliorerà nel pomeriggio, in particolare nella parte sud della regione: avremo un clima generalmente asciutto, con temporanee schiarite. Massime – in lieve calo – fra i 16 e i 18 gradi, minime fra i 10 e i 12 gradi.

Sabato 10 maggio

Nel fine settimana, finalmente, il tempo dovrebbe migliorare. Sulla regione sabato 10 maggio si prevedono cieli generalmente soleggiati e clima asciutto, con qualche rovescio nel pomeriggio, più probabile in montagna. È all’orizzonte un incremento dei valori massimi, che oscilleranno dai 19 ai 22 gradi. Le minime, invece, saranno fra i 9 e gli 11 gradi.

La tendenza

VARESE. PROF. SALVATORE FURIA CON IMMAGINI ALLUVIONE VALTELLINA

Domenica 11 e lunedì 12 maggio potrebbero portare nuvolosità irregolare con qualche schiarita, ma anche rovesci nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento.

Insomma, un miglioramento ci sarà ma potrebbe essere di breve durata e, comunque, turbato da una certa variabilità. Ciononostante vogliamo citare il “professore” Salvatore Furia, fondatore della Cittadella delle scienze della natura e storica voce del “Gazzettino Padano”, morto nel 2010: “Nonostante tutto, pensieri positivi”.