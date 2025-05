Milano: previste forti piogge, scatta l’allerta meteo. Di che colore, quando e per quanto

Milano, 8 maggio 2024 – Finora, con un ritardo di due mesi sul proverbio, siamo alle prese con un “maggio pazzerello”, un mese in cui guardare il sole e prendere l’ombrello, come appunto recita il motto solitamente applicato a marzo.

E l’andazzo sembra dover continuare ancora per qualche tempo, come dimostrano le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Il provvedimento

Le condizioni del tempo per oggi, giovedì 8 maggio, sono date in peggioramento a partire dalla serata.

Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 18 di oggi fino alle ore 14 di domani, venerdì 9 maggio.

Le raccomandazioni

Durante l'allerta meteo è necessario tenere una serie di comportamenti corretti, così da evitare di mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. I cittadini e le cittadine sono invitati a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi milanesi – il Lambro e l’Olona – e dei sottopassi.

Raccolta rifiuti lungo il fiume Lambro (Archivio)

Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie, trasformandosi in pericolosi “proiettili”. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.