Clima pazzo, guardia alta. L’Olona sorvegliato speciale. Pronto il piano di emergenza

L’Olona torna a far parlare di sé. Le abbondanti precipitazioni di questi giorni hanno provocato un netto innalzamento del livello del fiume. Una situazione sotto osservazione, anche se al momento non si registrano criticità di alcun tipo.

Il maltempo continuerà a insistere sull’Alto Milanese. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa Lombardia, le piogge proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche se per oggi si intravede una tregua, con un ritorno del sole e un rialzo delle temperature. Nel complesso, la situazione nell’Alto Milanese è sotto controllo, ma non senza segnalazioni: a San Vittore Olona, al confine con Cerro Maggiore, un fulmine ha colpito un grosso albero, senza provocare feriti ma destando preoccupazione tra i residenti.

Più complessa la situazione nel Varesotto, dove i temporali hanno causato diversi disagi, soprattutto alla viabilità. L’allerta resta alta come prevede il Centro geofisico Prealpino di Varese. "L’instabilità persiste con possibilità di fenomeni temporaleschi in queste ore a causa della presenza di un’estesa circolazione depressionaria sull’Europa"- sottolinea in un passaggio il bollettino.

Gli occhi restano, dunque, puntati sul cielo e sul livello dei corsi d’acqua. La macchina dell’emergenza è pronta a intervenire in caso che la situazione dovesse precipitare nelle prossime ore, ma si raccomanda ai cittadini massima prudenza negli spostamenti e attenzione in prossimità di alberi e corsi d’acqua.

La situazione di maggiore emergenza per il fiume Olona si è avuta nelle scorse ore a Nerviano con l’acqua che ha sfiorato gli argini nella zona del monastero.