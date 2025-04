Maltempo in Lombardia, allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Milano, 15 aprile 2025 - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, a partire dalla mezzanotte di domani, mercoledì 16 aprile, e per r ischio idrau lico, a partire dalle 12 di domani.

Piogge

Le previsioni dicono che nella seconda parte della giornata di oggi, 15 aprile 2025, si prevedono precipitazioni sparse ed intermittenti nel pomeriggio, che si faranno più intense in serata, in particolare sui settori occidentali della regione e sulla fascia Prealpina.

Per la giornata di domani, 16 aprile 2025, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più sparse e deboli su pianura orientale e alta Valtellina, più insistenti e a tratti forti, localmente temporalesche, sui settori occidentali della regione e sulle Prealpi.

Venti

Venti in rinforzo da Est dalla notte/primo mattino su Pianura, Appennino e Garda; sui rilievi settentrionali venti forti da Sud in quota (oltre 1500 metri), tendenti nella giornata a rinforzare parzialmente anche alle quote inferiori e a disporsi da Est-Sud-Est.

Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi.

Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi a questo link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.