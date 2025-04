Temporali, freddo e anche vento, la primavera non ha fretta in Lombardia. Pasqua e Pasquetta? Un bel “mistero” (per ora)

Milano, 14 aprile 2025 – I lombardi oggi si sono svegliati sotto un cielo decisamente a tinte più autunnali che primaverili (che ironia della sorte coincidono con la data di spegnimento dei riscaldamenti). Nuvole e pioggia assolutamente attesi che ci faranno compagnia per gran parte di questa settimana, che si preannuncia molto diversa da quella precedente, caratterizzata invece da sole e temperature miti. Come sottolineato da Arpa Lombardiaper i prossimi giorni sul territorio si attesteranno condizioni di bassa pressione, con precipitazioni diffuse. La giornata di mercoledì, in particolare, sarà caratterizzata localmente anche temporali e vento in rinforzo da est, dal pomeriggio con raffiche forti fino a giovedì, con attenuazione dal pomeriggio. La seconda metà della settimana e le attese festività di Pasqua restano ancora un rebus. Venerdì 18 aprile e anche sabato 19 aprile sono previste condizioni più variabili con nubi e rovesci di breve durata, ma anche schiarite. Solo con l'arrivo del weekend sembra profilarsi una momentanea tregua dal maltempo con l'arrivo di un veloce promontorio anticiclonico. Attenzione però perché stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano sia Pasqua che Pasquetta restano al momento a elevato rischio di condizioni meteo instabili o perturbate, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Domani martedì 15 aprile

Stato del cielo: nella notte coperto. Dalle ore centrali diminuzione della nuvolosità a partire da sudovest e dal pomeriggio possibilità di breve schiarite. Precipitazioni: nella notte e mattinata deboli diffuse, in movimento verso nord. Dal pomeriggio seguite da locali piovaschi, sui settori meridionali non si escludono isolati temporali. Neve oltre i 2000 metri. Temperature: minime in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 11 e 13 °C, massime tra 16 e 21 °C. Zero termico: tra 2400 e 2700 metri. Venti: in pianura deboli variabili, dal pomeriggio sui settori sudoccidentali e in montagna localmente moderati da sud.

Mercoledì 16 aprile

Stato del cielo: aumento della nuvolosità a partire da ovest. Dal pomeriggio prevalentemente coperto. Precipitazioni: sui settori occidentali rovesci deboli o moderati, localmente anche forte con possibilità di temporali. Dal pomeriggio rovesci anche sui settori orientali. Neve oltre i 2100 metri. Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 19 °C. Zero termico: tra 2300 e 2800 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati da est, dal pomeriggio in rinforzo con raffiche localmente forti o molto forti, anche in montagna.

Giovedì 17 aprile

Stato del cielo: coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni: nella prima parte del giorno diffuse, seguito da locali rovesci. Neve oltre i 1900 metri. Temperature: minime e massime generalmente stazionarie. Zero termico: tra 1800 e 2300 metri. Venti: in pianura moderati da est con raffiche forti, nel pomeriggio in attenuazione, in montagna deboli con occasionali rinforzi.