Allerta meteo per forte vento. Il Comune di Lodi: "Valutiamo la chiusura dei parchi"

Lodi, 15 aprile 2025 – Scatta l’allerta meteo anche nel Lodigiano, come in altre province lombarde, e si annunciano possibili forti raffiche di vento.

Decisioni del Comune

Per garantire sicurezza ai fruitori delle aree pubbliche del Capoluogo, il Comune di Lodi potrebbe chiudere temporaneamente due parchi cittadini. L’osservazione della tendenza meteo relativa ai prossimi giorni sta infatti facendo rilevare la possibilità di forti raffiche di vento. Folate che potrebbero interessare, in tempi brevi, il territorio lodigiano.

Possibili chiusure dei parchi

Di conseguenza, in chiave precauzionale, il Comune potrebbe decidere l’eventuale chiusura di alcuni parchi cittadini con alberi, a partire dalla serata di domani, mercoledì 16 aprile, fino alla mattina di venerdì 18 aprile. Il provvedimento, che sarà valutato nelle prossime ore, sempre monitorando il meteo, potrebbe riguardare, in particolare, i parchi Villa Braila e Isola Carolina.

Il messaggio

Dal Comune fanno sapere: ”La fase di osservazione e controllo meteorologico sta proseguendo e si protrarrà, in modo continuato, anche per tutta la giornata del 16 aprile 2025”. Così da orientare nella maniera più consona ogni decisione, in merito a luoghi e spazi della città, usufruibili dal pubblico. In caso di serrata delle aree verdi, l’ente darà tempestiva comunicazione attraverso canali social e sito Internet.