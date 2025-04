Quando si spengono i riscaldamenti a Milano e in Lombardia? Spegnimento caloriferi 2025: le date e le regole

Milano, 11 aprile 2025 – Tra pochi giorni in Lombardia scatterà lo spegnimento dei riscaldamenti, come previsto dal calendario che vede il territorio diviso in fasce “termiche” con diverse date di accensione e anche di stop dei caloriferi. Quando sarà la data per Milano e il resto delle province lombarde? Il meteo agevolerà questo passaggio? Ecco tutte le informazioni.

Come si decidono le date

Ma partiamo dall’inizio: le date per le città della Lombardia, compreso il capoluogo milanese. Il giorno di spegnimento non è uguale in tutta Italia. Un dato “inevitabile”, considerando che le temperature e clima variano molto tra Nord e Sud del Paese. Quando si parla di accensione e spegnimento dei riscaldamenti, bisogna considerare che il Paese è diviso in sei zone. Questa classificazione si basa sui gradi-giorno, ovvero della differenza tra temperatura dell’ambiente interno e temperatura media esterna sommata per tutti i giorni dell’anno.

Come funziona in Lombardia e Milano

E in Lombardia? Come funziona nella nostra regione e a Milano? Gran parte della regione fa parte (Milano compresa) della cosiddetta Zona E, nella quale sono previste 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. La data di spegnimento sarà quindi martedì 15 aprile 2025. La zona E infatti comprende province con gradi-giorno tra 2101 e 3000. Alcuni comuni montani, per esempio a Bormio, Livigno, Aprica e Madesimo, fanno parte invece della Zona F, dove non è prevista alcuna limitazione. Di fatto, va tenuto a mente, ogni Comune può intervenire con deroghe, che naturalmente devono essere giustificate dalle condizioni climatiche.

Una donna regola il termostato di un impianto di riscaldamento

Le previsioni meteo in concomitanza dello spegnimento

Ma come sarà il meteo in concomitanza dello spegnimento dei riscaldamenti? Il tempo, in realtà, non sarà dalla nostra parte. Sulla Lombardia da sabato pomeriggio è previsto un cambio del regime meteorologico con un tempo prevalentemente nuvoloso o coperto. Da domenica si attesteranno le condizioni di bassa pressione con precipitazioni diffuse, e con alta probabilità anche all'inizio della prossima settimana su gran parte della regione. Le temperature? Sono previste in calo.