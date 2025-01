Meteo della Befana 2025 a Milano e in Lombardia: nella calza il ciclone dell’Epifania con pioggia e neve

Milano, 4 gennaio 2025 - L’Epifania non solo tutte le feste si porta via ma anche l’alta pressione e il clima “mite” per la stagione che ha caratterizzato le festività.

Secondo Arpa Lombardia: “Un netto cambiamento del tempo è atteso per lunedì 6, quando è previsto l'ingresso di una moderata perturbazione atlantica: è quindi atteso il ritorno delle piogge su gran parte della regione, anche moderate sui rilievi alpini e prealpini, gli stessi che vedranno il ritorno anche della neve oltre i 1200-1400 metri di quota. Riguardo le temperature ci attendono giornate fredde e tipicamente invernali”.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni a Milano e in Lombardia:

Molto nuvoloso o coperto su pianura e Appennino, irregolarmente nuvoloso sulle Alpi con maggiore schiarite sui settori settentrionali nella prima parte del giorno. Precipitazioni possibili in serata, generalmente deboli o molto deboli, su Appennino e Prealpi. Nevischio oltre i 1500-1800 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo sulla pianura e in aumento sulle Alpi. Valori minimi in pianura intorno ai 2 gradi, massimi intorno ai 5 .

In prevalenza molto nuvoloso o coperto, temporanee schiarite sono possibili sulla bassa pianura orientale. Precipitazioni probabili di debole intensità nella prima parte del giorno su Alpi e Prealpi, in estensione dal pomeriggio a buona parte del territorio e fino a moderate su Alpi e Prealpi. Quota neve tra 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento.

Possibilità di residue precipitazioni nella prima parte del giorno, seguirà un generale miglioramento. Temperature massime in aumento.

Inizialmente stabile ma con probabile ritorno delle piogge entro sera. Temperature senza evidenti variazioni.