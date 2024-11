Arriva la neve in Lombardia, anche in pianura: giovedì freddo artico e primi fiocchi. Le previsioni meteo

Milano, 18 novembre 2024 – “Annunciata” da temperature rigide già nei giorni scorsi, la neve dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana, per la gioia dei più piccoli che potranno iniziare a respirare l’atmosfera natalizia. In particolare, la giornata in cui dal cielo potrebbero cadere bianchi fiocchi perfino in pianura è quella di giovedì 21 novembre, a causa di una perturbazione artica che farà registrare un sensibile calo termico.

Ma andiamo con ordine, grazie al nuovo bollettino meteo diffuso da Arpa. Oggi è previsto un flusso da nord fino a metà giornata, poi in progressiva attenuazione e rotazione da ovest, con effetti favonici circoscritti alle zona alpine e, in misura inferiore, prealpine. Questo accade quando una massa d'aria incontra una catena montuosa: nel versante esposto al vento il flusso sale e di conseguenza si raffredda e forma nubi e causa intense precipitazioni. Sul versante sottovento, complice la differenza di pressione e densità, l’aria si comprime, si scalda e si secca. Martedì giornata in prevalenza nuvolosa, ancora caratterizzata da ventilazione per lo più debole, in rinforzo a fine giornata a partire dalle zone alpine. Mercoledì scavalica la barriera alpina una veloce perturbazione artica, piegando gradualmente le correnti in quota da sud-sudovest; precipitazioni per lo più circoscritte ad Alpi e Prealpi. Giovedì sensibile calo termico e precipitazioni nevose fino a quote collinari, a tratti qualche fiocco anche in pianura al mattino. Successivamente ritorno graduale a condizioni più stabili, con temperature in risalita.

Stato del cielo: nella notte ed al mattino nubi basse sulla pianura, persistenti fino al primo pomeriggio, poi qualche schiarita e nuova formazione a sera. Sui rilievi irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte a tratti compatte, specie al primo mattino e verso sera.

Precipitazioni: in serata, possibili deboli su alta Valchiavenna, con limite delle nevicate a 1500 metri circa.

Temperature: minime stazionarie o in leggera risalita, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura valori rispettivamente tra 2 e 10 °C e tra 8 e 14 °C.

Zero termico: attorno a 1800-2000 metri nelle ore centrali, in calo a sera.

Venti: ventilazione debole ovunque, tendente a rinforzare in serata in montagna dai settori meridionali.

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso: schiarite a tratti e più frequenti dal tardo pomeriggio sulla pianura; su rilievi schiarite ampie invece tra metà mattina e metà pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte e fino a metà giornata, precipitazioni deboli o molto deboli su Alpi e Prealpi centro-orientali, con limite delle nevicate a quote attorno a 1200 metri; possibile nella notte pioviggine sull'alta pianura.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo e massime in risalita in pianura; massime invece in forte calo in montagna. In pianura minime intorno a 4°C, massime intorno a 13°C.

Zero termico: compreso tra 1200 e 1800 metri nelle ore centrali della giornata.

Venti: ovunque almeno moderata o a tratti forte, con raffiche per lo più tra 30 e 60 Km/h (fino a 90 Km/h in quota) e di provenienza nordoccidentale od occidentale in pianura, dai settori settentrionali in montagna.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto, con schiarite a tratti, specialmente a sera.

Precipitazioni: al mattino deboli sulle Retiche, dal pomeriggio tendenti a diffondersi a tutto il territorio con intensità per lo più debole. Limite delle nevicate intorno a 400 metri, con occasionali fiocchi fino alla pianura.

Temperature: minime e massime in moderato o forte calo.

Zero termico: tra 600 e 1200 metri nelle ore centrali della giornata.

Venti: in pianura prevalentemente deboli dai settori settentrionali ed occidentali, moderati sulla pianura orientale tra pomeriggio e sera da nordest. In montagna moderati dai settori settentrionali.

Venerdì inizialmente nuvoloso, poi con schiarite via via più ampie fino a poco nuvoloso tra pomeriggio e sera. Molto bassa la probabilità di precipitazioni, salvo residuali sulle creste confinali alpine e la pianura orientale. Temperature in leggera risalita sia nei minimi che nei massimi. Sabato sereno o poco nuvoloso con addensamenti in formazione dal pomeriggio. Precipitazioni assenti.Temperature in sensibile aumento.