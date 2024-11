Villaggi di Natale 2024 in Lombardia, ecco quelli da non perdere. E alcuni sono già aperti

Milano, 18 novembre 2024 - Le classiche casette di legno ricche di addobbi natalizi, le piste di pattinaggio, le magie di luci, il buon cibo che scalda il cuore e i palati, trenini, giostre, spettacoli per i più piccoli. In tre parole: villaggi di Natale. Manca poco più di un mese al periodo più festoso dell'anno e già in diverse città sono aperti, o apriranno fra pochi giorni, i villaggi di Natale, aree attrezzate con la tipica atmosfera invernale: neve (finta o vera, che importa quando c'è l'immaginazione?), mercatini con idee regalo per tutti i gusti e tutti i budget, ma anche giochi per i più piccoli e incontri speciali con Babbo Natale. Ecco allora alcune delle iniziative più famose tra Milano e le altre città della Lombardia.