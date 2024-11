Freddo polare, neve e rischio gelate in Lombardia: le previsioni meteo

Anche se il calendario ci mostra che siamo ancora in autunno, negli ultimi giorni si sente sempre più l'avvicinarsi dell'inverno. Sì, perché in Lombardia le temperature si sono drasticamente abbassate. E, anche quando splende il sole, il freddo si fa sentire. Poco prima dell'alba, i valori sono piuttosto rigidi: ieri, a esempio, si sono registrati solo 2°C in centro a Milano, 0°C nei quartieri più occidentali del capoluogo. E persino nelle ore centrali del giorno, i termometri faticano a risalire. Ma la prossima settimana la situazione non cambierà: è infatti previsto l'arrivo di una massa di aria fredda dal Nord Europa che potrebbe davvero far piombare il Nord Italia nel pieno inverno, con temperature rigide, diffuso maltempo, gelate e anche neve in montagna. Non è esclusa la possibilità di veder scendere qualche fiocco bianco anche a quote basse e in pianura. In attesa della perturbazione, da non dimenticarsi di fare sempre molta attenzione alla nebbia sia nel capoluogo lombardo che nell'hinterland.