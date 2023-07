Maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia: allerta per temporali e grandine. Quando e dove

Milano, 29 luglio 2023 – Tregua terminata? Dopo un paio di giorni di sole e cielo azzurro, seppure con qualche nuvola, il maltempo è pronto a tornare. Ma, stando ai meteorologi, non dovrebbe avere la stessa violenza di quello dei giorni scorsi. Possibili piogge e temporali, quindi, in Lombardia – in particolare sulla provincia di Milano e Brescia – già da questa sera e per tutto il fine settimana. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Milano, i danni del maltempo

Nella giornata di oggi si registrerà un graduale aumento dell’instabilità sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali andranno a svilupparsi sui settori alpini, mentre su Milano e sul resto della regione resisterà il sole. Nuvolosità in aumento in serata con possibilità di qualche pioggia isolata anche sui settori di pianura. Peggiora nella notte con acquazzoni e temporali sparsi, anche di forte intensità e non si escludono locali grandinate. Temperature stabili, comprese su Milano tra 22°C e 30°C.

Non è ancora terminata la conta dei danni a Milano e in provincia, che è già scattata una nuova allerta meteo: possibili temporali con pioggia e grandine da stasera fino a domani mattina. I vigili del fuoco e l’esercito lavorano interrottamente per sgombrare strade e parchi dagli alberi caduti ed è entrata in azione anche una squadra salva-tram di Atm. Il sindaco Beppe Sala ha fatto sapere che la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro fine agosto.

Stando alle previsioni meteo, il Bresciano potrebbe essere particolarmente colpito da questa nuova ondata di maltempo. Temporali di forte intensità torneranno ad abbattersi sulle zone già flagellate dalle tempeste di venerdì 21 e lunedì 24 luglio e che ancora fanno i conti con gli ingenti danni: tetti volati via, pannelli solari devastati, auto distrutte, alberi abbattuti.

Domani, domenica 30 luglio, tornerà il sole. E sarà lo stesso per la giornata di lunedì 31 luglio. Il mese estivo si congeda così all'insegna del caldo con un campo di alta pressione di matrice azzorriana che si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo occidentale.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, in concomitanza con l'inizio del mese di agosto, che partirà martedì, al Nord inizierà una fase perturbata accompagnata da un calo delle temperature. Completamente opposta la situazione al Sud, dove le temperature risulteranno in linea con le medie del periodo, ma ci sarà anche lieve rialzo entro il weekend del 5 e 6 agosto con valori di 2-4 gradi sopra media per la persistenza dell’anticiclone africano, pur restando sotto i livelli di allerta, ma solo temporaneamente.