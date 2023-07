Allarme temporali e traffico a rischio: sabato 29 e domenica 30 da bollino rosso

Traffico a rischio causa maltempo per tutto il weekend del 29 e 30 luglio. Sabato e domenica si prevedono rovesci e forti temporali in varie zone d’Italia, in particolare quelle dell’arco alpino e prealpino. Per la prima volta quest’estate, è quindi prevista una viabilità da bollino rosso in Lombardia, Piemonte, alta Toscana, Liguria di levante e sul Triveneto.

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di sabato 29 luglio fino a domenica 30 luglio potranno verificarsi temporali, rovesci di forte intensità, accompagnati da fulmini, grandinate e raffiche di vento. Nel proseguimento della giornata, resterà possibile lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi anche in pianura, specie quelle lombarde e veneto-friulane.

Per quanto riguarda le temperature, sabato e domenica sono previste massime sui 35/37 gradi, con locali punte fino ai 38/39 gradi, su diverse località di Sardegna, Sicilia e zone pianeggianti e vallive interne del Sud della penisola. Al Centro le massime raggiungeranno i 32/34 gradi, con locali punte a cavallo dei 35/36 gradi, specie nelle zone pianeggianti meno prossime ai litorali, mentre sulla Pianura Padana e nella Valle dell'Adige le massime si assesteranno mediamente sui 31/33 gradi.

Viabilità Italia monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale e avverte i viaggiatori di fare attenzioni alle condizioni meteo prima di mettersi in strada. E, soprattutto, di adottare una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale.