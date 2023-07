Maltempo Milano, ecco la squadra salva-tram di Atm: “In 50 anni mai vista una scena così tragica”

“Di fronte a eventi di questo genere ciò che non deve mai mancare è l’organizzazione tra le forze coinvolte e devo dire che in questo senso il centro operativo comunale ha risposto prontamente e in modo efficace" spiega Amerigo Del Buono, direttore operations Atm, chiamato a visionare in piazza della Repubblica una delle tante manovre di ripristino delle linee aeree, che hanno coinvolto sessanta siti in città.

Il maltempo abbattutosi sul capoluogo lombardo ha messo a dura prova non solo i cittadini ma anche tutti gli addetti ai lavori che da ormai 72 ore lavorano senza sosta per mettere in sicurezza la città e i suoi punti nevralgici, consentendo il rapido ripristino alla normalità. "Stiamo lavorando dalle prime ore di martedì mattina e vorrei ringraziare i 100 tecnici Atm che senza sosta stanno continuando a garantire un servizio di circolazione eccellente" commenta Del Buono.

"Abbiamo recuperato il 60% della rete tranviaria e contiamo entro domani mattina (venerdì ndr) di rimettere in senso anche questa zona. Da qui passa la linea 1 che arriva fino a Greco Pirelli e la linea 9 che conduce direttamente in Duomo, due delle più battute da turisti e residenti: probabilmente la viabilità del percorso non verrà comunque ristabilita integralmente perché sul lato viale Vittorio Veneto e via Piave è stata individuata la presenza di alberi pericolanti, ma contiamo di sgomberare il prima possibile".

L’operazione ha richiesto la partecipazione di protezione civile, vigili del fuoco e tecnici di Atm, i quali in maniera organizzata si sono suddivisi i compiti. "Il lavoro va fatto in completa sicurezza. Dal momento in cui abbiamo tolto la corrente sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di tagliare i rami instabili e le parti più fatiscenti degli alberi. Una volta a terra il corpo della protezione civile si è occupato di liberare i binari, sia manualmente sia utilizzando un ragno meccanico. Solo a quel punto è stato possibile far intervenire la squadra di operatori che ha ancorato al terreno i cavi con una corda d’acciaio passante in un tirfor, un macchinario di trazione e sollevamento che serve a evitare il contraccolpo generato dalla liberazione del peso sul cavo".

Ogni volta che viene sgomberato un punto della rete la squadra fa partire la segnalazione verso il centro di coordinamento comunale che così procedendo riesce a gestire la mole di lavoro: ieri anche la linea 15 ha ripreso completamente a funzionare.

“Sono 1.400 gli interventi in totale su Milano e 30 quelli che riguardano le linee tranviarie" chiarisce Angelo Bresciani, capo unità manutenzione della rete area Atm, che prosegue ricordando la portata dell’episodio di maltempo che ha mandato in tilt Milano e dintorni. "In cinquant’anni di lavoro non ho mai visto nulla di simile per la violenza del temporale e per la capillarità dei danni che ha provocato sull’intero territorio. In generale la linea aerea sembra recuperabile ma in questi casi bisogna analizzare tratto per tratto perché non stiamo parlando di un semplice incaglio".

Il team di Bresciani conta 5 addetti ma contemporaneamente si avvale di altri 40 tecnici all’opera che assicurano il sevizio 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno, occupandosi anche della manutenzione delle metropolitane. "Se si poteva prevenire? Bella domanda ma è troppo facile parlare a posteriori. Le linee aeree di per sé sono sicure, bisognerebbe chiedere ai responsabili di parchi e giardini, il 99% degli interventi che stiamo effettuando sono stati provocati dal crollo di alberi e piante".