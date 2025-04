Temporali a Milano e in Lombardia, è allerta gialla: la mappa delle zone più a rischio

Milano, 22 aprile 2025 – Dopo due giorni di bel tempo tra sole, cielo azzurro e clima decisamente primaverile, irromperà di nuovo il maltempo. Di conseguenza, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per temporali dalla mezzanotte del 23 aprile e fino alla mezzanotte del 24 aprile.

Stando alla Protezione Civile della Lombardia, allerta gialla per rischio temporali nella zona dei Laghi e delle Prealpi Varesine; nella zona del Lario e delle Prealpi Occidentali (province di Como e Lecco); nelle Orobie Bergamasche; nella zona dei laghi e delle Prealpi orientali (province di Bergamo e Brescia); nel nodo idraulico di Milano; in Pianura Centrale, Occidentale e Orientale (province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Lecco, Lodi, Cremona, Mantova) e nell’Appennino Pavese.

Lombardia, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

Stando alle previsioni meteo della Protezione Civile lombarda, nella restante parte della giornata di oggi sono previste precipitazioni deboli a ridosso dei rilievi, occasionali altrove; verso sera interessamento sparso anche nei settori di Pianura, con maggiore probabilità sulla Pianura orientale, anche a carattere di rovescio o temporale.

Per la giornata di domani, mercoledì 23 aprile, sono previste fin dalla notte precipitazioni sparse, per le quali saranno maggiormente interessati i rilievi alpini e settori orientali di Pianura. Da metà pomeriggio tendenti a diffuse, a divenire in serata più insistenti tra la fascia prealpina e di alta Pianura, in particolare nella fascia occidentale. Precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Limite neve attorno a 2000 metri circa. Quantitativi mediamente tra 15 e 35 mm/24h sulla fascia prealpina e parte di alte pianure (salvo possibili quantitativi superiori localmente tra 35 e 65 mm/24h circa su fascia prealpina occidentale); quantitativi inferiori sui restanti settori.

Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

L’ultima ondata di maltempo risale alla scorsa settimana. Il 17 aprile pioggia e trombe d’aria hanno colpito alcuni Comuni della Lombardia causando numerosi disagi: alberi caduti, strade allagate e fiumi straripati.