Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Economia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
EconomiaVenegoni, chiuso lo storico stabilimento fondato 125 anni fa. All’asta anche la villa padronale
14 ago 2025
GRAZIANO MASPERI
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Venegoni, chiuso lo storico stabilimento fondato 125 anni fa. All’asta anche la villa padronale

Venegoni, chiuso lo storico stabilimento fondato 125 anni fa. All’asta anche la villa padronale

A casa gli ultimi venti operai dello stabilimento di Boffalora sopra Ticino, nel Milanese, in crisi dal 2022. La dimora della famiglia che fondò l’azienda nel 1900, a pochi passi dal centro, va all’incanto per mezzo milione di euro

A vuoto il tentativo di salvare il marchio Venegoni, noto in tutta Italia

A vuoto il tentativo di salvare il marchio Venegoni, noto in tutta Italia

Per approfondire:

Boffalora sopra Ticino, 13 agosto 2025 – La storica tradizione del Salumificio Venegoni di Boffalora sopra Ticino, nella Città metropolitana di Milano, si trova di fronte a un momento difficile. L’ultima tappa di questa storia che si sta concludendo nel peggiore dei modi è quello di una prestigiosa villa, con ampio parco e situata a pochi passi dal centro del paese, che andrà all’asta partendo da una base di 495mila euro. Il timore è che questo passo non sarà certo decisivo per risollevare le sorti di quello che fu uno dei più prestigiosi stabilimenti del territorio. L’asta è fissata per il prossimo 7 ottobre con il consueto rischio di vederla andare deserta e dover attendere altro tempo.

Approfondisci:

Auricchio e GranTerre uniscono le forze: formaggi e salumi italiani alla conquista della Spagna

Auricchio e GranTerre uniscono le forze: formaggi e salumi italiani alla conquista della Spagna

Salumificio Venegoni, il declino

Ma questa è solo l’ultima di una serie di tappe che hanno portato al declino. Dopo anni di attività, all’inizio del mese scorso circa venti lavoratori sono rimasti a casa, segnando la fine di una lunga era per questo importante salumificio. La decisione di cessare la produzione è arrivata dopo che la ditta che aveva acquisito il ramo d’azienda ha deciso di interrompere le attività. Evidentemente, le cose non andavano come sperato, e questa scelta ha rappresentato un duro colpo per la comunità locale e per tutti coloro che hanno lavorato con passione in questa storica realtà.

Approfondisci:

Venegoni, la storia del salumificio e il post di ferragosto sui social: “Grazie a chi ha portato i (nostri) salumi in tavola”

Venegoni, la storia del salumificio e il post di ferragosto sui social: “Grazie a chi ha portato i (nostri) salumi in tavola”
Approfondisci:

Il Salumificio Venegoni di Boffalora Ticino in liquidazione: addio a un pezzo di storia industriale del Magentino

Il Salumificio Venegoni di Boffalora Ticino in liquidazione: addio a un pezzo di storia industriale del Magentino

Tre anni di crisi

Già nel 2022 si erano verificati i primi segnali di difficoltà. Solo coloro strettamente legati alla produzione sono rimasti, anche dopo la cessione del ramo d’azienda. Per i venti dipendenti coinvolti, si è aperta la strada alla Naspi, il sussidio di disoccupazione, per affrontare questo momento di incertezza.

Liquidazione giudiziale: le udienze

Intanto sul fronte legale, si è svolta la prima udienza per l’esame dello stato passivo del procedimento di liquidazione giudiziale in corso presso il tribunale di Milano. Questa fase è fondamentale per capire come si svilupperà la situazione e quali saranno le eventuali soluzioni future. Il prossimo 19 novembre è prevista un’ulteriore udienza per l’esame delle domande tardive, che potrebbe portare a sviluppi importanti per tutti i soggetti coinvolti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata