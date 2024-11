Les Votives, Mimì Caruso, Patagarri e la prova della disco music: a X Factor 2024 si balla. Cosa canteranno: le assegnazioni

Milano – Questa sera nella terza puntata dei Live di X Factor 2024 appuntamento con la disco music. Le assegnazioni Paola Iezzi, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake La Furia hanno seguito un comune fil rouge, sebbene ogni giudice sia poi stato libero di declinare la scelta del brano sulla base delle caratteristiche dei talenti in gara e della propria sensibilità. Molto attesa la prova dei tre artisti lombardi in corsa ovvero la 17enne brianzola Mimì Caruso (nella squadra di Agnelli) e le due band milanesi Les Votives e I Patagarri (entrambi con Achille Lauro).

Partiamo dalla 17enne di Usmate Velate che questa sera affronterà un brano leggendario, “I will survive” di Gloria Gaynor (versione CAKE). “Tu ti stai mettendo in gioco – ha detto Manuel Agnelli, di fronte a un momento di crisi della giovanissima cantante – però il problema è un altro: devi avere o almeno dei imparare ad avere un minimo di chiarezza di idee su quello che puoi essere fuori dalla tua cameretta”. Se infatti la cifra della voce di Mimì non è mai stata in discussione, proprio il suo essere un “diamante grezzo” potrebbe rivelarsi un’insidia in un percorso serrato e senza tregua come quello della fase finale di X Factor.

Molto attese anche le performance dei due gruppi milanesi, entrambi in quota Lauro. I Pagatarri puntano a far ballare tutto lo studio con la loro versione di “Stayin’ Alive” dei Bee Gees (un vero e proprio capolavoro della disco music). Sfida molto interessante anche per l’altra rivelazione dei Live, ovvero i Les Votives: per il trio milanese c’è "You make me fell (Mighty real) di Sylvester. Un’altra prova impegnativa (e decisamente fuori dalla loro “zona di comfort”).