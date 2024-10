Chi sono i Les Votives, la band “chic rock” di X Factor: significato nome, gli inizi in piazza Duomo e quel commento che non è sfuggito ai social

Milano – Milanesi, giovanissimi e con il rock nel sangue. I Les Votives non sono certo passati inosservati a X Factor 2024. Con la loro esibizione su “‘Gold on the ceiling” dei Black Keys alle Autidions di erano guadagnati il pass di Achille Lauro, che ai Bootcamp di giovedì gli ha assegnato una sedia, letteralmente conquistato dalla cover "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Nancy Sinatra. Il gruppo affronterà quindi la fase di Home Visit: una sfida a quattro porta dritti ai Live (dove saranno solo tre gli artisti in gara per ogni giudice).

I Les Votives (il nome scelto perché "la musica è il nostro voto”) si è formata a Milano e qui ha mosso i primi passi. “Non c’è un leader, siamo più una famiglia – hanno spiegato i tre musicisti, di 18, 23 e 24 anni –. Abbiamo personalità differenti”. "Abbiamo suonato anche in piazza Duomo, facendo busking per pagare gli studi di registrazione – hanno raccontato -. Una volta abbiamo alzato 700 euro in due ore”. Nella loro musica, un rock moderno e vibrante, le influenze di David Bowie, Rolling Stones e Beatles ma anche Kasabian, Artic Monkeys e Black Keys, in equilibrio tra presente e passato. “Facciamo chic rock, ma lo chic rock non esiste. Lo abbiamo coniato noi – hanno spiegato presentandosi ai quattro giudici -. Il nostro obiettivo è arrivare a più persone possibile. Il nostro messaggio è ‘vivere la vita come si vuole’”.

I Les Votives alla Home Visit dovranno aggiudicarsi uno dei tre posti per i live, vedendosela con Ibrahim Guiblawi, un’altra band (sempre milanese), i Patagarri e Lorenzo Salvetti. Proprio durante l’esibizione di quest’ultimo su “Destri” i Les Votives sono stati protagonisti di alcuni commenti che hanno fatto molto discutere sui social. Il giovane cantante si è guadagnato una standing ovation con la sua esibizione sul brano di Gazzelle. Al termine della performance c’è stato uno scambio di impressioni nella band mianese: "È così bravo?” chiede uno dei componenti al compagno, che gli risponde “No”, al che l’altro dice “Ah”. Secondo il gruppo inoltre Lorenzo Salvetti avrebbe anche scelto "pezzo che ascoltano le ragazzine". Commenti scambiati anche con un’altra concorrente alla sedia (poi scartata) che non sono sfuggiti al popolo dei social.