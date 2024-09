I Patagarri dai mercati rionali a X Factor: “Siamo qui per le nonnine milanesi”

Milano – "Siamo qui per tutte le nonnine dei mercati milanesi, che ci facevano i complimenti e ci dicevano ‘Ma perché siete qua ? Andate da qualche altra parte”. Così i Patagarri, quintetto jazz tutto meneghino, ha fatto il suo debutto alle Audition di X Factor, facendo breccia nel cuore del pubblico (che tributa una standing ovation) e anche dei quattro giudici, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Il nome della band è un omaggio al trio (anche questo made in Milan) di Aldo, Giovanni e Giacomo. “Questo nome è definitivo?” chiede Achille Lauro, “Beh ormai siamo qui” commenta il gruppo poco prima dell’esibizione, sulle note di “Via con me” di Paolo Conte.

I Patagarri a X Factor © Virginia Bettoja

Al termine dell’esibizione la band milanese incassa quattro sì, convinti. "Mi avete catapultata in un fumoso locale anni Trenta, vedevo tutto grazie a voi. Bravi” sottolinea Paola Iezzi. Non ha nascosto il suo entusiasmo anche Achille Lauro: "Gli artisti di strada li voglio con me, il cantante ha una voce unica e vorrei sentirlo anche su altri brani. Poi io amo questo genere quindi, che vi devo dire”. Manuel Agnelli, il giudice “decano" di questa edizione, ha sottolineato: “Credo che sia la prima volta di un quintetto jazz a X Factor, sicuramente è la prima volta che vedo qualcosa di credibile. Mi avete fatto molto divertire, siete bravissimi”. "Avete quel modo di coinvolgere che è tipico di chi ha imparato in strada” commenta entusiasta Jake. Per loro via libera per i Bootcamp.