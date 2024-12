La classe dei Les Votives, la voce magnetica di Mimì, l’energia dei Patagarri: chi può vincere X Factor 2024?

Milano – Il grande giorno alla fine è (quasi) arrivato. Chi vincerà la finale di X Factor 2024? Quest’anno la serata conclusiva sarà più lombarda che mai: tre finalisti su quattro arrivano da Milano e dalla Brianza. A contendersi la vittoria saranno le due band milanesi della squadra di Achille Lauro, I Patagarri e i Les Votives, la 17enne di Usmate Velate (Monza e Brianza) Mimì Caruso e Lorenzo Salvetti.

I tre lombardi in gara

Nella semifinale I Patagarri sono stati i più votati nella manche con l’accompagnamento dell’orchestra e loro – i veri underdog di questa stagione – sono per molti in pole position per vittoria finale (e hanno un inedito molto potente che potrebbe risultare decisivo). Lauro, che per primo ha scommesso su loro portandoli ai Live, ha garantito che la band meneghina ha ancora molte carte da giocare. I Les Votives? Il gruppo chic rock di Milano è stato impeccabile durante l’intero percorso a X Factor, senza mai tradire se stesso. Il talento cristallino del trio milanese potrebbe essere valorizzato al massimo proprio dalla dimensione del live. Mimì è riuscita con la sua voce nell’impresa di far commuovere ben due volte Manuel Agnelli e anche Paola Iezzi. Giovane, divertente, ha affrontato il percorso ad X Factor con la giusta dose di leggerezza, quella propria dei suoi 17 anni. Nella scorsa puntata è finita al ballottaggio con Francamente ma la forza e la magia della sua voce non sono mai stati in discussione.

La puntata in chiaro

La finale, per la prima volta, sarà in diretta da una piazza, per la precisione piazza Plebiscito a Napoli. L’appuntamento è per giovedì 5 dicembre alle 21 e sarà su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

La manche My Song

La prima manche sarà libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio: Mimì sarà alle prese con la leggendaria “Because The Night” di Patti Smith; I Patagarri (dopo gli Aristogatti) andranno in scena sulle note di “Cam-Camini’”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, cambieranno veste a “Someone Like You” di Adele.

Il Best of

A seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024. Mimì proporrà “Figures” di Jessie Reyez, “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina, “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla. Per i Les Votives “You make me fell/Mighty real” di Sylvester, “Are you gonna be my girl” dei Jet, “Sign of the Times” di Harry Styels. I Patagarri hanno scelto invece “Stayin’ allive” dei Bee Gees, “Hey Pachuco” Royan Crown Revue e “Summertime” di George Gershwin/Abbie Mitchell.

Gli inediti

Nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito: “Caravan” per I Patagarri, “Dove si va” per Mimì e “Monster” per i Les Votives. Quindi arriverà la busta con il verdetto decisivo e verrà proclamato il vincitore di X Factor.