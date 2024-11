Manuel Agnelli ha mantenuto la promessa fatta dopo l'eliminazione a X Factor: anche Beatrice Fita (Fitza) sul palco di Germi, il suo locale

Milano – C’era anche Beatrice Fita (Fitza) sul palco della rassegna “Carne Fresca” in scena nel locale milanese Germi di Manuel Agnelli. Gli appassionati di X Factor ricorderanno la partecipazione della giovane artista comasca all’ultima edizione: giunti all’ultimo step (gli Home Visit) il giudice preferì portare alla fase di Live Danielle. In quell’occasione, però, il frontman degli Afterhours fece una promessa: “Non ti abbandono, vieni a suonare nel mio locale”.

La “promessa” è stata quindi mantenuta. Venerdì la cantante 20enne – la cui voce non era certo passata inosservata a X Factor 2024 – si è esibita nell’ambito della rassegna dedicata ai cantanti emergenti. “La grande affluenza riscontrata, sia in termini di candidature che di pubblico, dimostra che esiste una scena emergente piena di energia, talento e voglia di esserci – si legge sul profilo social del locale -. Germi è nato proprio per dare spazio a questo genere di realtà e per essere un luogo di contaminazione fra libere idee, ma niente sarebbe possibile senza chi si mette in gioco, sul palco e sotto al palco. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato a queste quattro indimenticabili serate consecutive”.