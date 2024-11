Quella di X Factor 2024 sarà la finale più lombarda di sempre. Mimì, Patagarri e Les Votives: gli assi nella manica (e i punti deboli)

Quella in arrivo a Napoli, giovedì prossimo, sarà la finale di X Factor più lombarda di sempre, dal momento che tre artisti su quattro approdati alla finale di giovedì 5 dicembre in piazza Plebiscito arrivano dalla Lombardia: i Les Motives e I Patagarri sono di Milano mentre Mimì Caruso vive a Usmate Velate in provincia di Monza e Brianza. Senza contare che anche tra i giudici di questa stagione è fortissima la rappresentanza meneghina: Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli sono tutti milanesi. Va detto, però, che il giudice da record di questa stagione 2024 è senza alcun dubbio, Achille Lauro: non solo ha portato tutti i suoi tre concorrenti in finale (Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti) ma è perfino riuscito nell'impresa di farlo senza mai vederli al ballottaggio. Il vincitore sarà incoronato nel corso di una finale del tutto inedita nella (ormai lunga) storia del talent show: per la prima volta l'evento sarà in esterna, a contatto con l'immenso pubblico di una delle piazze italiane storicamente votate alla musica (piazza Plebiscito ha ospitato negli anni scorsi molte puntate dello storico "Festivalbar", solo per fare un esempio).