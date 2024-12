Un anno di gossip in Lombardia: gli amori finiti, quelli iniziati, i matrimoni e i bebè del 2024 Quello che sta per terminare è stato un anno ricco di avvenimenti da "cronaca rosa" per i vip nostrani. A partire dalla notizia di gossip per eccellenza, la clamorosa separazione dei Ferragnez, che ha dato il via a cascata ad alcuni mesi ricchi di colpi di scena. E poi bebè nati, matrimoni annunciati e nozze celebrate